«Белорусизация России – новая индустриализация России». Реален ли этот проект? Обсудили Азарёнок и Петровский

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим политику белорусских соседей и последние новости мира. В гостях политолог Пётр Петровский и общественный деятель, телерадиоведущий Трофим Татаренков.

Петр Петровский, политолог:

Беларусь должна максимальнейшим образом добиваться своего присутствия в коллективном Востоке. И Россия для нас мощный старт. С Россией, если мы посмотрим, на этой неделе уже подписали соглашение о едином рынке электроэнергии, по транспорту, по другим вещам. То, что тормозится в ЕАЭС, потому что рынок электроэнергии там должен был быть в 2019 году еще. Нам пришлось перейти на двусторонний формат. Рынок транспорта должен быть в 2025 году, но, как я понимаю, его не будет в рамках ЕАЭС.

Григорий Азаренок, СТВ:

Олигархия, буржуазия будет сметена – и все будет, будет обязательно.

Петр Петровский:

А в рамках Союзного государства как главного двигателя евразийской интеграции мы это реализуем в максимально быстрых масштабах.