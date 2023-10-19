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«Белорусизация России – новая индустриализация России». Реален ли этот проект? Обсудили Азарёнок и Петровский

19 октября 2023 19:28
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим политику белорусских соседей и последние новости мира. В гостях политолог Пётр Петровский и общественный деятель, телерадиоведущий Трофим Татаренков.

Петр Петровский, политолог:
Беларусь должна максимальнейшим образом добиваться своего присутствия в коллективном Востоке. И Россия для нас мощный старт. С Россией, если мы посмотрим, на этой неделе уже подписали соглашение о едином рынке электроэнергии, по транспорту, по другим вещам. То, что тормозится в ЕАЭС, потому что рынок электроэнергии там должен был быть в 2019 году еще. Нам пришлось перейти на двусторонний формат. Рынок транспорта должен быть в 2025 году, но, как я понимаю, его не будет в рамках ЕАЭС.

Григорий Азаренок, СТВ:
Олигархия, буржуазия будет сметена – и все будет, будет обязательно.

Петр Петровский:
А в рамках Союзного государства как главного двигателя евразийской интеграции мы это реализуем в максимально быстрых масштабах.

«Белорусизация России – новая индустриализация России». Реален ли этот проект? Обсудили Азарёнок и Петровский-1

Григорий Азаренок:
То есть белорусизация России – это новая индустриализация России, это новый полет в космос, это новые ракеты, это новая электроника, это новая оптика, это в конце концов будут и наши айфоны, и наши автомобили, и наши собственные самолеты, это взлет России по белорусской взлетно-посадочной полосе, по белорусской турбине.

Петр Петровский:
Это возрождение не на словах, а на делах. Мало ходить и бить себя в сердце, у нас тут любители были, называли себя патриотами, в России тоже там были такие на русском марше кувыркались. Мало бить себя в грудь, кричать, что ты любишь Родину, надо реально ее любить своими делами, реально отдавать Родине если уж не все, если вы там такие жадные, то хотя бы какую-то свою частичку.

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# Беларусь-Россия # общество # Петр Петровский # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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