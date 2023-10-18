Сергей Лущ: Александр Григорьевич – человек слова, а таких во всём мире уважают

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим сводки с фронта, творчество эпохи СВО и последние новости политики. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и поэтесса, член Союза писателей России и Союза писателей ДНР Анна Ревякина.
Григорий Азаренок, СТВ:
Видите, как делает отношения в политике, уважение к человеку, который обладает авторитетом. Когда партнер знает, что если этот Президент сказал, то задачи выполняются. Если он сказал, то будет оказана поддержка всем экономическим, политическим, каким угодно проектам. Если он берется, то в 2015 году война заканчивается и так далее. Это к вопросу о сменяемости власти. Это абсолютная чушь и дичь, которая никому не нужна. Нам же рассказывают, что вы жить без сменяемости власти не можете и так далее. Иногда не успевают выучить имена своих коллег все случайные люди, которые в Европарламенте заседают, а Александра Лукашенко знают, с ним хотят общаться и с ним общаются, проекты развиваются. Вчера состоялся ответный визит.
Сергей Лущ, общественный деятель:
Александр Григорьевич – человек слова, людей слова во всем мире уважают, как бы ни складывались конъюнктура, отношения. Тем более у Ирана и Беларуси многие моменты новейшей истории схожи, они тоже находятся давно под санкционным давлением, дискриминационная экономическая политика в отношении их ведется, угрозы их безопасности тоже существуют. И Иран показал свою самодостаточность, здесь многие подходы в управлении и экономике схожи. Мы неоднократно говорили про контуры нового мироустройства, более справедливого, партнерского по-настоящему, где гегемония одних на сегодня тает на глазах. Это не значит, что завтра одномоментно все изменится. Нет, это не произойдет завтра, но это горизонт ближайших 5-10 лет. И мы с вами будем в этот процесс вовлечены самым активным образом, что демонстрирует такой высокий уровень доверия, той атмосферы, которая на переговорах существует, тех договоренностей, в первую очередь экономических. И формируется новый интеграционный блок, гораздо более широкий, мировой, он может быть самодостаточным. И сегодняшняя мировая политическая повестка это показывает, в которой Беларусь будет непосредственное участие иметь. Конечно, это будет Россия, это будут Индия, Иран, Китай. И здесь может не быть просто места для Америки.
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