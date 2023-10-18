Сергей Лущ: Александр Григорьевич – человек слова, а таких во всём мире уважают

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим сводки с фронта, творчество эпохи СВО и последние новости политики. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и поэтесса, член Союза писателей России и Союза писателей ДНР Анна Ревякина.

Григорий Азаренок, СТВ:

Видите, как делает отношения в политике, уважение к человеку, который обладает авторитетом. Когда партнер знает, что если этот Президент сказал, то задачи выполняются. Если он сказал, то будет оказана поддержка всем экономическим, политическим, каким угодно проектам. Если он берется, то в 2015 году война заканчивается и так далее. Это к вопросу о сменяемости власти. Это абсолютная чушь и дичь, которая никому не нужна. Нам же рассказывают, что вы жить без сменяемости власти не можете и так далее. Иногда не успевают выучить имена своих коллег все случайные люди, которые в Европарламенте заседают, а Александра Лукашенко знают, с ним хотят общаться и с ним общаются, проекты развиваются. Вчера состоялся ответный визит.