Самый страшный мятеж – голодный бунт. Казаков о важности развития сельского хозяйства

Григорий Азаренок, СТВ: Первое, конечно же, всеми силами избежать войны, на это направлены сейчас усилия наших силовиков, главы государства, нашей дипломатии. Второе – сейчас идет время перелома. Государства будут рушиться, границы будут перекраиваться, позиции на рынках будут меняться. И если вот то, о чем писал Купала, если мы пройдем это время, если мы как корабль через этот шторм пройдем, мы навсегда займем свой почестный посад между народами, потому что именно в это время доказывается, имеем ли мы право на государство, на державность или мы будем разорваны между большими игроками, уничтожены, стерты с лица земли, как хотели в 1941-м.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Вот смотри, какой самый страшный мятеж? Голодные бунты. Когда Президент говорит о продовольствии, когда Президент говорит о дисциплине на производстве, когда просто Президент говорит об отдаче, когда Президент говорит о том, что патриоты должны действительно работать, давайте мы вспомним немножко время продразверстки. Мы что, хотим этого времени? Наверняка нет. Мы действительно привыкли жить, и, как многие говорят, белорусы так, как при Лукашенко, не жили никогда. Никогда. У нас такое количество лет не было войны. У нас такое количество продуктов на полках. Мы получаем деньги. Два миллиона населения Минска, 700 тысяч автомобилей. Это статистика. Вот просто такая, какая она есть. Скажите мне, это мы плохо живем? А если мы действительно бросим сельское хозяйство и бросим промышленность? Опять же, цитата Президента, сельское хозяйство – это системообразующая отрасль. Мы живем от того, что сколько мы получаем денег от сельского хозяйства, от калийных удобрений. У нас что, золото здесь есть? У нас что, нефть фонтанами бьет? У нас газ здесь есть? Мы выстраиваем отношения именно благодаря политике, именно благодаря провидению Президента, союзников, у которых это все есть. И благодаря тому рабочему состоянию и тем рабочим возможностям, которые существуют у Беларуси.

Вот небольшая справочка. Почему БелАЗ построен на территории Беларуси? Ведь любой экономист скажет: любое такое предприятие должно быть построено либо где находится металлическая дуда для того, чтобы иметь запасы его и делать металлические каркасы, собственно говоря, эти производительные машины, либо транспортные пути. А чем доставляют БелАЗ по миру? Морем. У нас нет ни одного порта. Либо же какие-то финансовые ресурсы, а мы были, да, богатая, но разрушенная войной советская республика. И самое главное, четвертое, из-за чего такие производства появляются на какой-то территории, это персонал обученный. Так вот, когда в 40-х годах возникла идея построить БелАЗ на территории Беларуси, прежде всего гордились инженерными кадрами, рабочими руками. И если мы еще тогда, после войны, смогли построить здесь предприятие, которым гордимся до сих пор, мы что, не можем сейчас вдруг резко встать, взяться за голову, после этого вырастить тех же самых нормальных коров? Произвести от которых молоко, переработать его на масло и сыр или на сухое молоко и продать его тем же китайцам, которые это молоко покупают, платят живыми деньгами. У нас что, рук нет, у нас головы нет, у нас институтов в стране нет? У нас все это есть. Нам просто действительно, как Президент говорит, надо под одно место ногой дать для того, чтобы встрепенулись и поняли, что работать надо.

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