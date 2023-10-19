Татаренков: форум «История для будущего. Россия и Беларусь» дал возможность понять, ощутить настроение друг друга

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим политику белорусских соседей и последние новости мира. В гостях политолог Петр Петровский и общественный деятель, телерадиоведущий Трофим Татаренков.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы сейчас обсуждаем историческую политику, общее понимание прошлого, настоящего, будущего. Скажите, вот недавно прошел форум в Национальной библиотеке [«История для будущего. Россия и Беларусь»]. Как вам кажется: не просто собрались, потрындели? Есть хотя бы какое-то вдохновение от этого?