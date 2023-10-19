Татаренков: форум «История для будущего. Россия и Беларусь» дал возможность понять, ощутить настроение друг друга

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим политику белорусских соседей и последние новости мира. В гостях политолог Петр Петровский и общественный деятель, телерадиоведущий Трофим Татаренков.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы сейчас обсуждаем историческую политику, общее понимание прошлого, настоящего, будущего. Скажите, вот недавно прошел форум в Национальной библиотеке [«История для будущего. Россия и Беларусь»]. Как вам кажется: не просто собрались, потрындели? Есть хотя бы какое-то вдохновение от этого?
Трофим Татаренков, общественный деятель, телерадиоведущий:
Мало того, что вдохновение, есть еще и польза практическая. Вообще, любые контакты между нашими странами – это очень-очень важно. Мы самые две близкие страны в мире, которые только могут быть. То есть я не знаю ни одного больше союза. Ну, может быть, только Великобритания и США. Но мы, наверное, ближе даже, чем Великобритания и США. Конечно, нам нужно контактировать. Понимание друг друга для нас очень важно. Для нас очень важно понимание настроений друг друга. И этот форум [«История для будущего. Россия и Беларусь»] дал возможность понять, ощутить настроение друг друга. Надеюсь, что он первый, но далеко не последний.
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