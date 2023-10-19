В Минске прошёл общегородской единый день информирования

Новости Беларуси. Поддержка молодых семей, обстановка на рынке труда, молодежная политика и новые проекты в сфере образования. Немало важных тем затронули во время общегородского дня информирования в столице, сообщили в программе «Столичное телевидение» на СТВ.

К разговору подключились порядка 1 000 человек. В режиме видеоконференции на связь вышли сразу девять студий – из каждого района Минска. По актуальным вопросам высказались сотрудники подразделений Мингорисполкома, а также актив общественных объединений города. Спикеры поговорили на тему социальной безопасности нашей страны. В частности, затронули вопросы киберпреступности, расходов на образование и здравоохранение, размера заработной платы.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Такие встречи информационные – разноплановые. Поднимаются вопросы самые разные: от государственного строительства, то есть это перспективы учащихся на получение высшего образования, среднего специального образования. Молодых специалистов – вопросы реализации их прав и законных интересов. Семей, как молодых семей, так и семей с детьми. Тех, кто уже завершает свой трудовой путь, им предстоит новый этап жизни.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:

Анализируя состояние и уровень структуры преступности на протяжении последних нескольких лет, мы с удовлетворением констатируем снижение количества выявленных преступлений. Это устойчивый тренд говорит о том, что наша работа, работа правоохранителей, работа государства достаточно успешна.