«Виток моды изменился». С какими запросами женщины обращаются к косметологу?

Идеальные люди в неидеальном мире – пожалуй, каждый из нас хочет быть чуточку лучше, чем он есть на самом деле. Сегодня соцсети дают нам такую возможность. Маски, фильтры и фоторедакторы – все для того, чтобы привлечь внимание и создать идеальный образ. Важно понять самое главное, что скрывается за этой красивой инстаграмной картинкой, и почему мы все чаще испытываем неприятное чувство зависти к лакшери-жизни. Обо всем этом поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу: Что сейчас модно в косметологии? Потому что сейчас все девушки, это мое мнение, может, кто-то со мной согласится, в основном похожи между собой. Все хотят, они вбили себе в голову какой-то определенный…

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Нет, посмотри в студии, мы же все разные.

Михаил Свито:

Я не про студию говорю, говорю про то, что вижу в Instagram. Для меня это одно лицо, одни повадки, одна манера, один тембр голоса.

Алеся Лакина:

А мужчины не одинаковые? Все с бородой сейчас – модно так.

Михаил Свито:

Но при этом разные черты лица. Девушки, мне кажется, делают одинаковые даже черты лица.

Алеся Лакина:

Это маски.