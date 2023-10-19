«Виток моды изменился». С какими запросами женщины обращаются к косметологу?
Идеальные люди в неидеальном мире – пожалуй, каждый из нас хочет быть чуточку лучше, чем он есть на самом деле. Сегодня соцсети дают нам такую возможность. Маски, фильтры и фоторедакторы – все для того, чтобы привлечь внимание и создать идеальный образ. Важно понять самое главное, что скрывается за этой красивой инстаграмной картинкой, и почему мы все чаще испытываем неприятное чувство зависти к лакшери-жизни. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что сейчас модно в косметологии? Потому что сейчас все девушки, это мое мнение, может, кто-то со мной согласится, в основном похожи между собой. Все хотят, они вбили себе в голову какой-то определенный…
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Нет, посмотри в студии, мы же все разные.
Михаил Свито:
Я не про студию говорю, говорю про то, что вижу в Instagram. Для меня это одно лицо, одни повадки, одна манера, один тембр голоса.
Алеся Лакина:
А мужчины не одинаковые? Все с бородой сейчас – модно так.
Михаил Свито:
Но при этом разные черты лица. Девушки, мне кажется, делают одинаковые даже черты лица.
Алеся Лакина:
Это маски.
Жанна Кудина, врач-косметолог:
На самом деле, мода разворачивается сейчас в сторону индивидуальности. Господь создал нас разными, и это основная тенденция – сохранить индивидуальность у каждого человека, во всяком случае, в моей профессии. Запросов много, создать лицо под шаблон невозможно. Индивидуальная анатомия, индивидуальные привычки формируют эту уникальность лица. Уникальность того, как какие-то косметологические процедуры будут в конечном результате отображены на этом лице. Я могу сказать, что виток моды изменился. Запрос на натуральную форму губ, естественный цвет лица. Сделайте так, чтобы никто не увидел, что это откорректировано – сейчас встречается намного чаще, чем буквально несколько лет тому назад.
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