Беларусь выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования границы с Литвой – МИД

Александр Лукашенко заслушал ряд докладов, основной темой которых стала обстановка на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Молостов, председатель Госпогранкомитета, доложил Президенту о положении дел на государственной границе в целом, отдельно остановившись на ситуации на белорусско-литовском участке.

Кубраков рассказал о задачах на границе с Литвой.

О ситуации на границе по линии МВД подробно рассказал Иван Кубраков. Одной из тем стало выполнение ранее данных поручений по перемещению автомобилей на охраняемые стоянки.

Главная тема доклада министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова главе государства касалась взаимодействия с Литвой. И в частности, проводимая белорусской стороной работа, направленная на урегулирование в максимально сжатые сроки сложившейся кризисной ситуации на границе.

Рыженков: Беларусь готова к переговорам с Литвой в любой момент и на любой территории. Подробности

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Республика Беларусь полностью выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования белорусско-литовской государственной границы, с функционированием всех пунктов пропуска, которые предусмотрены в нашей договорно-правовой базе, и с восстановлением нормального взаимодействия по линии соответствующих служб, обеспечивающих функционирование границы.

Напомним, в конце октября Литва в одностороннем порядке закрыла границу с нашей страной, ссылаясь на необходимость борьбы с контрабандой. Беларусь ответила зеркальными мерами. В результате тысячи грузовиков, остались на нашей территории.