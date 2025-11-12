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Беларусь выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования границы с Литвой – МИД

12 ноября 2025 16:34
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Александр Лукашенко заслушал ряд докладов, основной темой которых стала обстановка на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молостов доложил Лукашенко о ситуации на белорусско-литовском участке.

Беларусь выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования границы с Литвой – МИД-2

Константин Молостов, председатель Госпогранкомитета, доложил Президенту о положении дел на государственной границе в целом, отдельно остановившись на ситуации на белорусско-литовском участке.

Молостов: принятые Литвой решения наносят ущерб отношениям между нашими странами. Подробности.

Беларусь выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования границы с Литвой – МИД-4

О ситуации на границе по линии МВД подробно рассказал Иван Кубраков. Одной из тем стало выполнение ранее данных поручений по перемещению автомобилей на охраняемые стоянки.

Кубраков рассказал о задачах на границе с Литвой.

Беларусь выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования границы с Литвой – МИД-6

Главная тема доклада министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова главе государства касалась взаимодействия с Литвой. И в частности, проводимая белорусской стороной работа, направленная на урегулирование в максимально сжатые сроки сложившейся кризисной ситуации на границе.

Рыженков: Беларусь готова к переговорам с Литвой в любой момент и на любой территории. Подробности

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси: 
Республика Беларусь полностью выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования белорусско-литовской государственной границы, с функционированием всех пунктов пропуска, которые предусмотрены в нашей договорно-правовой базе, и с восстановлением нормального взаимодействия по линии соответствующих служб, обеспечивающих функционирование границы.

Напомним, в конце октября Литва в одностороннем порядке закрыла границу с нашей страной, ссылаясь на необходимость борьбы с контрабандой. Беларусь ответила зеркальными мерами. В результате тысячи грузовиков, остались на нашей территории.

# Очереди на границе Беларуси # Максим Рыженков # Константин Молостов # Иван Кубраков # Александр Лукашенко

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