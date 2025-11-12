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Молостов: принятые Литвой решения наносят ущерб отношениям между нашими странами

12 ноября 2025 13:32
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Беларусь выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования границы с Литвой. Александр Лукашенко сегодня заслушал ряд докладов, основной темой которых стала обстановка на белорусско-литовской границе. О складывающейся ситуации главе государства доложили председатель Госпогранкомитета, министр внутренних дел и министр иностранных дел Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молостов: принятые Литвой решения наносят ущерб отношениям между нашими странами-2

Так, Константин Молостов Президенту доложил о положении дел на государственной границе в целом, отдельно остановившись на ситуации на белорусско-литовском участке. Представлена информация об оперативной обстановке, действиях органов пограничной службы во взаимодействии с другими ведомствами, реализации поручений главы государства. 

Молостов доложил Лукашенко о ситуации на белорусско-литовском участке.

Молостов: принятые Литвой решения наносят ущерб отношениям между нашими странами-4

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Безусловно, принятое литовское стороной решение наносит ущерб трансграничным, экономическим, политическим и в целом добрососедским отношениям, создают сложные условия для граждан Республики Беларусь и литовских граждан. На нынешнем этапе пограничники во взаимодействии с милицией, с таможней обеспечивают выполнение решения главы государства на приостановление пропуска грузовых транспортных средств на литовской регистрации, обеспечивают их размещение на определенных автостоянках и выдвижение водителей к местам проживания либо пребывания.

Молостов: принятые Литвой решения наносят ущерб отношениям между нашими странами-6

Речь также шла о развитии и совершенствовании работы ведомства в целом, направлениях, которым необходимо уделить особое внимание с учетом нынешних непростых условий – это в том числе касается укрепления пограничной безопасности за счет обновления и модернизации пограничной инфраструктуры и технических средств.

# Константин Молостов # Александр Лукашенко # Государственная граница Беларуси # Граница # Беларусь-Литва

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