Молостов: принятые Литвой решения наносят ущерб отношениям между нашими странами

Беларусь выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования границы с Литвой. Александр Лукашенко сегодня заслушал ряд докладов, основной темой которых стала обстановка на белорусско-литовской границе. О складывающейся ситуации главе государства доложили председатель Госпогранкомитета, министр внутренних дел и министр иностранных дел Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Константин Молостов Президенту доложил о положении дел на государственной границе в целом, отдельно остановившись на ситуации на белорусско-литовском участке. Представлена информация об оперативной обстановке, действиях органов пограничной службы во взаимодействии с другими ведомствами, реализации поручений главы государства. Молостов доложил Лукашенко о ситуации на белорусско-литовском участке.

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Безусловно, принятое литовское стороной решение наносит ущерб трансграничным, экономическим, политическим и в целом добрососедским отношениям, создают сложные условия для граждан Республики Беларусь и литовских граждан. На нынешнем этапе пограничники во взаимодействии с милицией, с таможней обеспечивают выполнение решения главы государства на приостановление пропуска грузовых транспортных средств на литовской регистрации, обеспечивают их размещение на определенных автостоянках и выдвижение водителей к местам проживания либо пребывания.