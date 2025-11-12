Все прицепы будут отбуксированы на охраняемые стоянки – Кубраков о задачах на границе с Литвой

О текущей ситуации на границе по линии МВД подробно Президенту доложил Иван Кубраков. Из-за закрытия Литвой пунктов пропуска скопилось более тысячи грузовых автомобилей, в том числе брошенных вдоль проезжей части. Доложено также о выполнении ранее данных поручений по перемещению автомобилей на охраняемые стоянки. Эти задачи в настоящее время выполняются. Предпринимаемые правоохранительными органами меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Приграничье с Литовской Республикой – в связи с закрытием границы с Литвой на приграничной территории скопилось более тысячи грузовых автомобилей. Сотрудниками органов внутренних дел, а именно Государственной автомобильной инспекции, на сегодня уже более тысячи фур сопровождено на охраняемые стоянки. Для выполнения данной задачи нами были передислоцированы экипажи ГАИ из Гродно и из города Минска (спецподразделение «Стрела») для выполнения данной задачи.

Я хочу сказать, что все транспортные средства, которые скопились на приграничье, хаотично располагались – кто-то на проезжей части, какие-то транспортные средства располагались на обочине. Очень много прицепов и полуприцепов были просто брошены водителями на проезжей части, что создавало угрозу для движения транспортных средств, а также создавало предпосылки для совершения дорожно-транспортных происшествий. Потому что все данные прицепы и полуприцепы не освещались, никак не были обозначены, и, естественно, это могло быть проблемой для совершения дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время поставленная задача Президентом выполнена, однако остается 26 таких прицепов и полуприцепов, которые бесхозно находятся на проезжей части, водители отсутствуют. Мы принимаем меры для установления собственников данных прицепов, однако в настоящее время, несмотря на то, что идет информация в СМИ, никто не явился и никто не эвакуировал данные прицепы. Мною уже дана команда, и все данные прицепы будут отбуксированы на охраняемые стоянки.