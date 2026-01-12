Новости по тегу #Константин Молостов

В ходе доклада председателя Госпогранкомитета Беларуси были обозначены приоритетные задачи для органов пограничной службы на 2026 год.
Основным докладчиком выступил председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов.
Александр Лукашенко заслушал ряд докладов, основной темой которых стала обстановка на белорусско-литовской границе.
Константин Молостов доложил Президенту о положении дел на государственной границе в целом, отдельно остановившись на ситуации на белорусско-литовском участке.
Речь также шла о развитии и совершенствовании работы ведомства в целом, направлениях, которым необходимо уделить особое внимание с учетом нынешних непростых условий.
Это стало известно во время слушания докладов главой государства от председателя Госпогранкомитета, министра иностранных дел и председателя КГБ Беларуси.
«Если раньше мы встречались, общались о каких-то перспективах, о каком-то совершенствовании, то сегодня этого нет», – отметил Константин Молостов.
«В первую очередь путем создания новых подразделений, строительства новых военных городков, пограничных застав на южном направлении», – рассказал председатель Госпогранкомитета.
«Она не то, что тревожная, а привычно напряженная, начиная от провокационных действий наших соседей с южной стороны и завершая блокированием межгосударственных интересов», – отметил глава ГПК.
Возложение цветов в этот день – не просто дань традиции, а живая связь поколений, напоминание о цене мирной жизни, о необходимости беречь и защищать.
Сотрудники ведомства почтили память погибших у монумента на бульваре Толбухина.
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