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Новости по тегу #Константин Молостов

Обстановка вокруг наших границ остается привычно напряжённой – Молостов
12 января 2026 13:37

Обстановка вокруг наших границ остается привычно напряжённой – Молостов

Александр Лукашенко утвердил решения на охрану государственной границы в 2026 году
12 января 2026 10:33

Александр Лукашенко утвердил решения на охрану государственной границы в 2026 году

Беларусь выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования границы с Литвой – МИД
12 ноября 2025 16:34

Беларусь выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования границы с Литвой – МИД

Молостов: принятые Литвой решения наносят ущерб отношениям между нашими странами
12 ноября 2025 13:32

Молостов: принятые Литвой решения наносят ущерб отношениям между нашими странами

Молостов доложил Лукашенко о ситуации на белорусско-литовском участке
12 ноября 2025 10:34

Молостов доложил Лукашенко о ситуации на белорусско-литовском участке

От руководства Литвы поступило предложение об урегулировании ситуации на границе с Беларусью
11 ноября 2025 13:38

От руководства Литвы поступило предложение об урегулировании ситуации на границе с Беларусью

Лукашенко заслушал доклады глав ГПК, МИД и КГБ Беларуси
11 ноября 2025 10:59

Лукашенко заслушал доклады глав ГПК, МИД и КГБ Беларуси

Председатель ГПК Беларуси рассказал о взаимодействии с погранслужбами сопредельных государств
29 июня 2025 17:05

Председатель ГПК Беларуси рассказал о взаимодействии с погранслужбами сопредельных государств

Молостов: Беларусь планомерно повышает плотность охраны госграницы
29 июня 2025 17:04

Молостов: Беларусь планомерно повышает плотность охраны госграницы

Новые заставы и подготовка личного состава – Константин Молостов рассказал о ситуации на границе
29 июня 2025 17:03

Новые заставы и подготовка личного состава – Константин Молостов рассказал о ситуации на границе

Представители Госпогранкомитета возложили цветы и венки к монументу Победы
22 июня 2025 07:41

Представители Госпогранкомитета возложили цветы и венки к монументу Победы

Председатель Госпогранкомитета приехал в гости к ветерану Великой Отечественной
08 мая 2025 17:57

Председатель Госпогранкомитета приехал в гости к ветерану Великой Отечественной