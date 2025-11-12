Молостов доложил Лукашенко о ситуации на белорусско-литовском участке

Александр Лукашенко сегодня, 12 ноября, заслушал доклады председателя Госпогранкомитета, министра внутренних дел и министра иностранных дел Беларуси. Основной темой обсуждения стала обстановка на белорусско-литовской границе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь также шла о развитии и совершенствовании работы ведомства в целом, направлениях, которым необходимо уделить особое внимание с учетом нынешних непростых условий. Это в том числе укрепление пограничной безопасности за счет обновления и модернизации пограничной инфраструктуры и технических средств.

Так, Константин Молостов доложил главе государства о положении дел на государственной границе в целом, отдельно остановившись на ситуации на белорусско-литовском участке. Представлена информация об оперативной обстановке, действиях органов пограничной службы во взаимодействии с другими ведомствами, реализации поручений Президента.

Константин Молостов, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Сегодня в докладе от меня прозвучали выводы и оценки оперативной обстановки, складывающейся по всему периметру нашей страны Республики Беларусь. Доклад о том, чем занимаются пограничники на нынешнем современном этапе. И, конечно же, я доложил о частной обстановке, складывающейся на белорусско-литовском участке, на чем хотел бы остановиться поподробнее.

С 2024 года по октябрь 2025 года на границе с Литовской Республикой из пяти автодорожных пунктов пропуска функционировало только два: «Каменный Лог» – «Мядининкай» и «Бенякони» – «Шальчининкай». В октябре литовская сторона в одностороннем порядке неоднократно прекращала пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу. А 26 октября пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу по литовской инициативе был прекращен полностью в пункте пропуска «Шальчининкай» – «Бенякони».

30 октября текущего года в наш адрес поступило официальное уведомление от литовской стороны о решении правительства Литовской Республики на введение определенных ограничений на пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу, что коснулось в первую очередь граждан Республики Беларусь и Литовской Республики.

При этом своевременно уведомления нам по линии погранпредставительской деятельности, по линии МИД не поступили. Что, соответственно, указывает на невыполнение соглашения о пунктах пропуска через границу. В дальнейшем по линии погранпредставительской деятельности литовская сторона неоднократно выходила с предложением о временном возобновлении действий пунктов пропуска через государственную границу на различных условиях. Очевидно, что сложившаяся ситуация выходит за рамки полномочий пограничных ведомств обеих стран. И данный вопрос требует разрешения на высоком государственном уровне.