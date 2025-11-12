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Рыженков: Беларусь готова к переговорам с Литвой в любой момент и на любой территории

12 ноября 2025 10:52
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Александр Лукашенко сегодня, 12 ноября, заслушал доклады председателя Госпогранкомитета, министра внутренних дел и министра иностранных дел Беларуси. Основной темой обсуждения стала обстановка на белорусско-литовской границе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молостов доложил Лукашенко о ситуации на белорусско-литовском участке.

Рыженков: Беларусь готова к переговорам с Литвой в любой момент и на любой территории-2

Главная тема доклада министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова главе государства касалась взаимодействия с Литвой. И в частности, проводимая белорусской стороной работа, направленная на урегулирование в максимально сжатые сроки сложившейся кризисной ситуации на границе. Президентом даны необходимые поручения в отношении дальнейших действий и переговорной позиции белорусской стороны с целью возвращения к нормальному режиму работы пунктов пропуска.

Рыженков: Беларусь готова к переговорам с Литвой в любой момент и на любой территории-4

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Президентом даны поручения соответствующие: как ускорить процесс восстановления нормальных отношений с литовской стороной по поводу функционирования государственной границы. Мы, между тем, нацелены на скорейшее урегулирование ситуации, с учетом того, что она зашла уже совершенно дальше уполномоченных пограничных служб наших двух стран. Принято решение, что дальнейшие переговоры с литовской стороны – будет заниматься Министерство иностранных дел, потому что следующие меры должны в себя включать целый комплекс политических, дипломатических решений. 

Еще раз повторяю, решений, которые направлены, как мы считаем, белорусская сторона, на скорейшее урегулирование ситуации и восстановление нормального функционирования нашей границы в интересах граждан обеих стран. Соответствующие предложения литовской стороне по линии уполномоченных пограничных были направлены, и мы ожидаем соответствующие реакции литовской стороны. И я очень надеюсь, что если литовская сторона действительно готова соблюдать интересы своих граждан, действительно свои действия готова выстраивать в соответствии с нуждами и требованиями тех предпринимателей, которые в настоящее время страдают от этих односторонних мер Литовской Республики, то она в ближайшее время позитивно ответит на наши предложения. Мы готовы к переговорам в любой момент, на любой территории, без каких-либо предварительных условий.

Рыженков: Беларусь готова к переговорам с Литвой в любой момент и на любой территории-6

Напомним, в конце октября Литва в одностороннем порядке закрыла границу с нашей страной, ссылаясь на необходимость борьбы с контрабандой. Беларусь ответила зеркальными мерами. В результате тысячи грузовиков остались на нашей территории. 

Большегрузы были перемещены на спецстоянки, а их водителям оказана вся необходимая помощь. И вместо того чтобы урегулировать вопрос и открыть границу, Литва идет на дальнейшее обострение (с переговорами у Вильнюса сложно). В частности, власти страны публично призывают США усилить давление на официальный Минск и продолжить ужесточать санкции.

# Беларусь-Литва # Граница # Государственная граница Беларуси # Максим Рыженков

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