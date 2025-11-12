Рыженков: Беларусь готова к переговорам с Литвой в любой момент и на любой территории

Главная тема доклада министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова главе государства касалась взаимодействия с Литвой. И в частности, проводимая белорусской стороной работа, направленная на урегулирование в максимально сжатые сроки сложившейся кризисной ситуации на границе. Президентом даны необходимые поручения в отношении дальнейших действий и переговорной позиции белорусской стороны с целью возвращения к нормальному режиму работы пунктов пропуска.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Президентом даны поручения соответствующие: как ускорить процесс восстановления нормальных отношений с литовской стороной по поводу функционирования государственной границы. Мы, между тем, нацелены на скорейшее урегулирование ситуации, с учетом того, что она зашла уже совершенно дальше уполномоченных пограничных служб наших двух стран. Принято решение, что дальнейшие переговоры с литовской стороны – будет заниматься Министерство иностранных дел, потому что следующие меры должны в себя включать целый комплекс политических, дипломатических решений.

Еще раз повторяю, решений, которые направлены, как мы считаем, белорусская сторона, на скорейшее урегулирование ситуации и восстановление нормального функционирования нашей границы в интересах граждан обеих стран. Соответствующие предложения литовской стороне по линии уполномоченных пограничных были направлены, и мы ожидаем соответствующие реакции литовской стороны. И я очень надеюсь, что если литовская сторона действительно готова соблюдать интересы своих граждан, действительно свои действия готова выстраивать в соответствии с нуждами и требованиями тех предпринимателей, которые в настоящее время страдают от этих односторонних мер Литовской Республики, то она в ближайшее время позитивно ответит на наши предложения. Мы готовы к переговорам в любой момент, на любой территории, без каких-либо предварительных условий.