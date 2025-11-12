«Высказываются очень негативно» – Кубраков о реакции водителей на действия властей Литвы

Беларусь выступает за скорейшее восстановление нормального функционирования границы с Литвой. Александр Лукашенко заслушал ряд докладов, основной темой которых стала обстановка на белорусско-литовской границе. О складывающейся ситуации главе государства доложили председатель Госпогранкомитета, министр внутренних дел и министр иностранных дел Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все прицепы будут отбуксированы на охраняемые стоянки – Кубраков о задачах на границе с Литвой.

О ситуации на границе по линии МВД подробно Президенту доложил Иван Кубраков. Одной из тем стало – выполнение ранее данных поручений по перемещению автомобилей на охраняемые стоянки. Из-за закрытия Литвой пунктов пропуска скопилось более тысячи грузовых автомобилей, в том числе брошенных вдоль проезжей части. Сейчас, по данным МВД, еще остаются 26 прицепов и полуприцепов, бесхозно стоящих на проезжей части без водителей. В отношении их принимаются меры. В том числе оказывается вся необходимая поддержка водителям, которые попали в сложную ситуацию из-за решения руководства Литвы.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

С учетом действий литовских и польских властей мы, естественно, усилили охрану общественного порядка на прилегающей территории. В настоящее время мы ситуацию полностью контролируем. Охрана общественного порядка обеспечивается. Каких-либо происшествий не допущено.

Хочу также сказать, что водители, которые попали в трудную ситуацию, адекватно ее оценивают, высказываются, конечно, негативно в адрес литовских властей, очень негативно, не стесняясь в выражениях. Но та помощь, которая оказывается нами, водители нормально, адекватно к ней относятся. И еще раз повторю, что, как и ставил задачу наш Президент, отнестись по-человечески и оказать всю необходимую помощь. Поэтому даже те вопросы, которые нам задают водители, не совсем касаются органов внутренних дел. Мы все равно их решаем.