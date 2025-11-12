«Максимально приближен к портрету Барбары Радзивилл» – рассказываем о коллекции костюмов колледжа индустрии моды

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Здесь жил предполагаемый убийца Кеннеди – прогулялись по улицам Минска и узнали историю знаменитых домов В мастерской Минского государственного колледжа индустрии моды студенты и педагоги создают произведения искусства с историей – костюмы белорусской знати.

Наталья Войнова, преподаватель специальных предметов Минского государственного колледжа индустрии моды:

Эта коллекция создавалась по народным строям Беларуси. Их около 40. Нам хотелось сделать какое-то действо, чтобы все эти строи встретились в одном месте. Было решено, что это будет вяселле – свадьба. Такой собирательный образ народного костюма Беларуси здесь представлен. Конечно, мы его немножечко стилизовали в соответствии с новыми возможностями учебного заведения. Но мы постарались очень трепетно отнестись к народному наследию. Потому что все, что интересно про нас другим народам – это то, что мы имеем свое уникальное, необычное, неповторимое, а именно народный костюм.

Продолжает историю коллекция Радзивиллов, созданная под девизом: все новое – хорошо забытое старое. Этот проект участвовал в конкурсе «Минская смена» и занял там первое место в номинации «Культура и искусство».

Анастасия Позднякова, мастер производственного обучения Минского государственного колледжа индустрии моды:

В этой коллекции созданы костюмы по сарматскому портрету. Некоторые костюмы: практически воссозданные персоны того времени – это XVI-XVIII века. Например, костюм Барбары Радзивилл был максимально приближен к портрету Барбары Радзивилл.

Анастасия Позднякова:

Также в коллекции представлены костюмы двух воевод – в красном сочетании цветов и в фиолетовом сочетании цветов.

Теперь добро пожаловать в мастерскую, где все эти идеи становятся реальностью. С чего же начитается этот трудоемкий процесс?