Парламентская делегация Узбекистана познакомилась с достижениями белорусской лёгкой промышленности

В Беларусь прибыла парламентская делегация Узбекистана. Ее возглавляет председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. В рамках визита в Витебске завтра, 3 сентября, пройдет III Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детальное обсуждение сильных сторон и опыта обеих стран в различных сферах ведется уже сейчас. Одной из тем является промышленная кооперация. Так, 16 % товарооборота между странами приходится именно на легкую промышленность. Узбекистан обладает значительными преимуществами в виде сырьевой базы, в частности, хлопка и хлопковой пряжи. Беларусь предлагает свою развитую конструкторскую и дизайнерскую школу, а также систему подготовки квалифицированных технологов.

В рамках визита Парламентская делегация Узбекистана познакомилась с достижениями белорусской легкой промышленности. На выставке представили последние модели текстильных и кожевенных предприятий. Узбекистан демонстрирует серьезные намерения по модернизации своих кожевенных заводов, активно инвестируя в их развитие и обувную промышленность.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы будем рассматривать, возможно, создание совместного предприятия по переработке овчины, каракуля, меха, потому что мы видим, что в Узбекистане действительно овец много. Сегодня как таковых производств не так много по переработке. Там миллионы штук шкур на самом деле вырабатывается, но до конца, до готового вида не доходит.