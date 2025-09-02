Парламентская делегация Узбекистана познакомилась с достижениями белорусской лёгкой промышленности
В Беларусь прибыла парламентская делегация Узбекистана. Ее возглавляет председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. В рамках визита в Витебске завтра, 3 сентября, пройдет III Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Детальное обсуждение сильных сторон и опыта обеих стран в различных сферах ведется уже сейчас. Одной из тем является промышленная кооперация. Так, 16 % товарооборота между странами приходится именно на легкую промышленность. Узбекистан обладает значительными преимуществами в виде сырьевой базы, в частности, хлопка и хлопковой пряжи. Беларусь предлагает свою развитую конструкторскую и дизайнерскую школу, а также систему подготовки квалифицированных технологов.
В рамках визита Парламентская делегация Узбекистана познакомилась с достижениями белорусской легкой промышленности. На выставке представили последние модели текстильных и кожевенных предприятий. Узбекистан демонстрирует серьезные намерения по модернизации своих кожевенных заводов, активно инвестируя в их развитие и обувную промышленность.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы будем рассматривать, возможно, создание совместного предприятия по переработке овчины, каракуля, меха, потому что мы видим, что в Узбекистане действительно овец много. Сегодня как таковых производств не так много по переработке. Там миллионы штук шкур на самом деле вырабатывается, но до конца, до готового вида не доходит.
Драйвером взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном становится и машиностроительный комплекс. Наша страна обладает высоким уровнем инженерных компетенций, передовыми производственными мощностями. Одним из перспективных направлений сотрудничества является усиление технологического обмена и внедрения цифровых решений в производственные процессы. Также целесообразно развивать программы подготовки специалистов в области машиностроения.
Роксана Несор, заместитель директора агентства по привлечению иностранных инвестиций Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана:
Мы для себя перед этим мероприятием выделили несколько основных направлений для сотрудничества: это фармацевтическая отрасль, пищевая промышленность, агросектор, потому что у Беларуси достаточно большой опыт в этой сфере. И плюс машиностроение.
Предметное обсуждение направлений сотрудничества будет продолжено завтра, во время Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума. Работа будет вестись по тематическим секциям, по таким направлениям как легкая промышленность, машиностроение, туризм, социально-экономическая и молодежная сфера, агропромышленный сектор.