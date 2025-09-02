Какие экзотические фрукты можно увидеть в Институте плодоводства – рассказал специалист

Вековой юбилей. Красивую дату в 2025 году отмечает Институт плодоводства Национальной академии наук Беларуси. Сегодня в их коллекциях тысячи сортов плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда, многие из которых ученые создали сами, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. История белорусского спорта – побывали в интерактивном Музее олимпийской славы.

Людмила Фролова, заведующая лабораторией Института плодоводства НАН Беларуси:

В Институте плодоводства с 2010 года функционирует лаборатория генетических ресурсов ягодных культур, которая насчитывает 29 культур, среди которых традиционные, известные нам с детства, такие как земляника садовая, смородина черная, красная, крыжовник, малина, а также малораспространенные культуры. Многие даже и не знали об их существовании. Анна Меркушевич, корреспондент:

Например? Людмила Фролова:

Кизил, шелковица, черемуха, рябина, рябина черноплодная, или арония, также облепиха, жимолость, ежевика, гуми и другие.

Перечислять все не станем. Отметим лишь, что только ягодные культуры занимают территорию в четыре гектара. Начнем нашу прогулку с облепиховой плантации. Эту ягоду называют золотой не только из-за цвета. Людмила Фролова:

Перед вами облепиха. Не зря она так называется. Просто ее ягодки облепляют побег. Надо сказать, что это рекордсмен по содержанию витамина С, Е, каротиноидов, стеринов среди большинства плодово-ягодных культур. Можно делать обертывание для рук, маски для лица. Анна Меркушевич:

Прямо ягодкой? Людмила Фролова:

Да. Конечно, и употреблять в пищу в различных видах. Только представьте – в составе этой желтой красотки, хотя она бывает и красной, и оранжевой, около 200 питательных веществ.

Анна Меркушевич:

Людмила, помимо традиционных и таких привычных белорусскому народу ягод, есть у вас более экзотические? Людмила Фролова:

Кизил, или в ботанической классификации его называют дерен мужской. Это растение действительно не родом из Беларуси. Оно пришло к нам из более южных регионов, но прекрасно адаптировалось и чувствует себя достаточно хорошо. Весной оно становится украшением любого сада, ведь как только сходит снег, полностью покрывается цветами. Неслучайно кизил называют белорусской мимозой. Осенью на кусте появляются красные грушевидные плоды. Людмила Фролова:

Это что-то среднее между алычой, вишней. Когда позади сезон косточковых культур, кизил как нельзя кстати. Он очень полезен для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, ДЦП. Благодаря наличию биологически активных веществ он очень полезен для здоровья.