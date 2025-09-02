В Стародорожском районе заменили все теплосети, превысившие срок износа

Минская область готова к отопительному сезону! Сегодня на обслуживании предприятий ЖКХ Центрального региона порядка 80 % новых теплосетей. В планах замена 66 километров теплотрасс, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Стародорожском районе приступили к завершающему этапу многолетней программы по замене систем теплоснабжения. Порядка 90 % старых элементов уже обновили. Ключевой задачей остается модернизация самого сложного участка – магистральной теплотрассы протяженностью порядка 400 метров. Работы включают в себя целый комплекс мероприятий.

Дмитрий Булынка, директор Стародорожского ЖКХ:

Рытье траншей, демонтаж старой трубы, сварочные работы, монтажные работы новой трубы, обустройство лотков.

Данная работа позволяет нам выполнять показатель по энергосбережению, а также экономить тепло и, соответственно, деньги в кошельках наших граждан.

В дальнейшем мы будем менять следующий участок трубы. Пока не будет заменено все, что вышло по сроку эксплуатации.

Все работы по замене теплосетей в Стародорожском районе планируют завершить до 15 октября.