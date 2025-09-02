В Минской области продолжается сев озимых культур

В Минской области обмолочено почти 98 % площадей. Все весомее становится и общий каравай. От аграриев центрального региона вклад более 2,2 миллиона тонн. И валовое производство, и урожайность зерновых выше прошлогодних показателей. Совсем скоро приступят к уборке кукурузы, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Для этого в хозяйствах создаются механизированные отряды, всего их ежедневно будет работать более 200. Параллельно в центральном регионе ведут сев озимых культур. Уже закрыли вопрос по рапсу – он занял свыше 100 тысяч гектаров. Сейчас все силы переброшены на поля под будущие ячмень и пшеницу. Подробнее расскажет Ольга Пасечник.

Ежедневно в хозяйстве на севе озимых культур задействованы порядка шести человек. Среди них и Николай Довнар. В сфере сельского хозяйства уже 23 года. Он – потомственный механизатор. Пошел по стопам родителей и брата. Задача на ближайшие недели – посеять зерновые. В день проходит по 30 гектаров.

Николай Довнар, механизатор сельхозпредприятия «Пастовичи»:

Осмотр, заправка, продувка, где-то подчинить. И все, на поле. В этой профессии я реализуюсь. Это наша работа, мы ее выполняем. Главное не количество, главное – качество. Чтоб было потом что убирать.

Под озимый клин в хозяйстве отведено 1 500 гектаров. Аграрии уже успешно завершили сев озимого рапса. Под эту культуру отвели 400 гектаров.