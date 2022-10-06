«Творческого задора на долгие-долгие годы». Маркевич поздравил работников культуры накануне профессионального праздника

Новости Беларуси. Артисты, скульпторы, музыканты, сотрудники музеев, театров и школ искусств. Лучшим работникам в сфере культуры 6 октября вручили награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне профессионального праздника в зале драмтеатра собрались те, кто бережно хранит и гордо несет наше культурное наследие. Благодарности получили и педагоги. Ведь именно перед ними стоит задача воспитания и обучения молодых талантов.

Дмитрий Ткаченок, директор детской школы искусств № 7 Могилева:

Я больше 30 лет в педагогике. На самом деле я не могу сказать, что опыт прямо огромный. Потому что каждый год что-то меняется. Каждый год мы что-то новое узнаем. И вообще, мне кажется, процесс искусства, постижения искусства, он бесконечен.

Петр Свердлов, директор детской хореографической школы искусств Гомеля:

Мы призваны нести культуру в массы, прививать любовь к искусству, к прекрасному, мы должны пропагандировать. И это задача № 1.

Их призвание – просвещать и дарить эмоции. И этот день – не исключение. Сразу после торжественной церемонии награждения для гостей показали рок-оперу «Граф Монте-Кристо». Одна из самых резонансных театральных премьер 2022 года.