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«Творческого задора на долгие-долгие годы». Маркевич поздравил работников культуры накануне профессионального праздника

06 октября 2022 19:44
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Новости Беларуси. Артисты, скульпторы, музыканты, сотрудники музеев, театров и школ искусств. Лучшим работникам в сфере культуры 6 октября вручили награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Творческого задора на долгие-долгие годы». Маркевич поздравил работников культуры накануне профессионального праздника-1

Накануне профессионального праздника в зале драмтеатра собрались те, кто бережно хранит и гордо несет наше культурное наследие. Благодарности получили и педагоги. Ведь именно перед ними стоит задача воспитания и обучения молодых талантов.

«Творческого задора на долгие-долгие годы». Маркевич поздравил работников культуры накануне профессионального праздника-4

Дмитрий Ткаченок, директор детской школы искусств № 7 Могилева:
Я больше 30 лет в педагогике. На самом деле я не могу сказать, что опыт прямо огромный. Потому что каждый год что-то меняется. Каждый год мы что-то новое узнаем. И вообще, мне кажется, процесс искусства, постижения искусства, он бесконечен.

«Творческого задора на долгие-долгие годы». Маркевич поздравил работников культуры накануне профессионального праздника-7

Петр Свердлов, директор детской хореографической школы искусств Гомеля:
Мы призваны нести культуру в массы, прививать любовь к искусству, к прекрасному, мы должны пропагандировать. И это задача № 1.

«Творческого задора на долгие-долгие годы». Маркевич поздравил работников культуры накануне профессионального праздника-10

Их призвание – просвещать и дарить эмоции. И этот день – не исключение. Сразу после торжественной церемонии награждения для гостей показали рок-оперу «Граф Монте-Кристо». Одна из самых резонансных театральных премьер 2022 года.

«Творческого задора на долгие-долгие годы». Маркевич поздравил работников культуры накануне профессионального праздника-13

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Сегодня у нас в масштабах страны работает 5 600 учреждений. Вы представляете, какое количество, какая армия наших коллег. Я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить с прекрасным праздником. И, конечно же, пожелать творческого задора на долгие-долгие годы. Чтобы всегда зритель смог прийти и получить все необходимое для хорошего настроения от наших коллективов.

# Государственная политика в области культуры # общество # Дмитрий Ткаченок # Петр Свердлов # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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