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«Для них это плевок в лицо». Почему западные дипломаты ездят в Куропаты, а не в Хатынь

06 октября 2022 19:28
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме.

«Для них это плевок в лицо». Почему западные дипломаты ездят в Куропаты, а не в Хатынь-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Почему они пытаются замять эту тему? Почему они ездят в Куропаты, но не ездят в Хатынь? Потому что для них это плевок в лицо. Белорусы, которые были для них холопами и непонятно кем, показали вершину героизма, патриотизма, вершину мужества. Когда женщины пускали под откос европейские цивилизованные эшелоны. Поэтому они всячески пытаются сделать, чтобы мы забыли, что мы нация партизан, и превратить нас благодаря беглым в нацию коллаборантов.

Я общался еще до 2020 года, кстати, у нас тоже они спокойно работали на госСМИ, люди, которые поддерживали оппозицию. Говорили: вот, Булак-Балахович. Вы кого на знамена поднимали?

Григорий Азаренок, СТВ:
Лютый антисемит, человеконенавистник.

Евгений Пустовой:
Антисемит – это одно. А с другой стороны, он хотел разрушить нашу страну. Калиновский, Балахович… Скажи мне, кто твой герой, и я скажу, кто ты.

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# Международная политика # общество # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок # Станислав Булак-Балахович # Фотофакт

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