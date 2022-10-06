«Для них это плевок в лицо». Почему западные дипломаты ездят в Куропаты, а не в Хатынь

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Почему они пытаются замять эту тему? Почему они ездят в Куропаты, но не ездят в Хатынь? Потому что для них это плевок в лицо. Белорусы, которые были для них холопами и непонятно кем, показали вершину героизма, патриотизма, вершину мужества. Когда женщины пускали под откос европейские цивилизованные эшелоны. Поэтому они всячески пытаются сделать, чтобы мы забыли, что мы нация партизан, и превратить нас благодаря беглым в нацию коллаборантов.

Я общался еще до 2020 года, кстати, у нас тоже они спокойно работали на госСМИ, люди, которые поддерживали оппозицию. Говорили: вот, Булак-Балахович. Вы кого на знамена поднимали?

Григорий Азаренок, СТВ:

Лютый антисемит, человеконенавистник.

Евгений Пустовой:

Антисемит – это одно. А с другой стороны, он хотел разрушить нашу страну. Калиновский, Балахович… Скажи мне, кто твой герой, и я скажу, кто ты.

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