Стубб опасается, что Запад может проиграть странам ШОС

Финский президент Александр Стубб выразил обеспокоенность тем, что Запад рискует уступить странам ШОС, если не наладит более тесное сотрудничество с Глобальным Югом. Об этом пишет РИА Новости.

Он настоятельно призвал ЕС и США более активно взаимодействовать с такими государствами, как Индия, и особо отметил важность многосторонних отношений в международной политике.

На прошедшем в Тяньцзине саммите ШОС встретились представители более чем 20 государств. В организацию входят страны Азии и Восточной Европы, а также партнеры по диалогу из разных регионов мира.

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