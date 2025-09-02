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Путин посоветовал ЕС закрыть поставки газа в Украину

02 сентября 2025 13:47
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Путин посоветовал ЕС закрыть поставки газа в Украину-0

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отключение поставок газа и электроэнергии в Украину может стать сигналом о недопустимости нарушения чужих интересов. Об этом он заявил на встрече с премьером Словакии Робертом Фицо, подчеркнув, что Россия долгое время мирилась с ударами по своей энергоинфраструктуре, но теперь отвечает серьезно, пишет ТАСС. 

Фицо тоже осудил атаки на объекты нефтедобычи и намерен обсуждать этот вопрос с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Ранее удары по нефтепроводу «Дружба» привели к временной остановке поставок нефти в Венгрию и Словакию, что повлекло за собой протесты со стороны этих стран.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Владимир Путин

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