Евгений Пустовой: «В Беларуси реальные свободы – делай так, живи по правилам»

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим экономическое совещание у Александра Лукашенко и жизнь в ДНР после референдума. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и солист Донецкой государственной академической филармонии Франсуа Модеме.
Григорий Азаренок, СТВ:
Беларусь – это рай на земле. Как Президент говорил, это святое место. Почему опасна война здесь? Потому что если сюда принести войну, то весь мир будет на грани уничтожения. Потому что это святое место. Это действительно так.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Это точка опоры и точка изменения вообще геополитической системы. Именно с Беларуси начинается что-то. Как бы нас ни качали, зашли через Украину, но здесь мы показали, что можно, даже несмотря на все перипетии, противостояния, остаться страной, остаться людьми, остаться с Богом, остаться самими собой, остаться в гармонии, остаться в нормальном обществе. В цивилизации, а не в постгуманизме. Для европейцев что предлагают? Свободы? Но какие-то дьявольские свободы. А в Беларуси реальные свободы: делай так, живи по правилам и будет все хорошо. Не желай другому, чего не желаешь себе. И мне кажется, если мы выстоим, а мы должны выстоять, то через лет 15-20 Беларусь будет новой Швейцарией. К нам будут нормальные европейцы переезжать жить. Президент говорил: наша страна рассчитана на 20 миллионов по территории. То есть нормальные европейцы со своим опытом, со своими технологиями будут переезжать жить. Может быть, эти санкции и забор в Польше строят, чтобы не пускать нормальных европейцев в Беларусь.
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