Евгений Пустовой: «В Беларуси реальные свободы – делай так, живи по правилам»

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Это точка опоры и точка изменения вообще геополитической системы. Именно с Беларуси начинается что-то. Как бы нас ни качали, зашли через Украину, но здесь мы показали, что можно, даже несмотря на все перипетии, противостояния, остаться страной, остаться людьми, остаться с Богом, остаться самими собой, остаться в гармонии, остаться в нормальном обществе. В цивилизации, а не в постгуманизме. Для европейцев что предлагают? Свободы? Но какие-то дьявольские свободы. А в Беларуси реальные свободы: делай так, живи по правилам и будет все хорошо. Не желай другому, чего не желаешь себе. И мне кажется, если мы выстоим, а мы должны выстоять, то через лет 15-20 Беларусь будет новой Швейцарией. К нам будут нормальные европейцы переезжать жить. Президент говорил: наша страна рассчитана на 20 миллионов по территории. То есть нормальные европейцы со своим опытом, со своими технологиями будут переезжать жить. Может быть, эти санкции и забор в Польше строят, чтобы не пускать нормальных европейцев в Беларусь.

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