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Лукашенко: каждый должен вернуться в свой район, чтобы трудиться очень много. И требовать того же от подчинённых

25 ноября 2022 16:34
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Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Такой посыл Александр Лукашенко направил руководству области на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча для будущего региона и всей страны в целом.

Важнейшее совещание года о состоянии стратегической отрасли в южном регионе Беларуси. Сейчас она схожа с сегодняшней погодой. Речь о самой земной теме – сельском хозяйстве.

Лукашенко: каждый должен вернуться в свой район, чтобы трудиться очень много. И требовать того же от подчинённых-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
До Гомеля добраться – проблема. Несмотря на то, что действительно климат меняется, задачи остаются прежние, сложные. Появляются новые вызовы, вы в Гомельской области эти вызовы ощущаете на себе больше, чем кто-либо в Беларуси. Но несмотря на это, нам сегодня предстоит серьезный деловой разговор с руководством и активом нашей области. Каждый из вас после этой встречи должен вернуться в свой район, в свое хозяйство, чтобы трудиться очень-очень много и напряженно. С полной самоотдачей. И будет требовать того же от подчиненных, то есть вы будете требовать. По-другому переломить негативные тенденции в работе региона не получится.

Лукашенко: каждый должен вернуться в свой район, чтобы трудиться очень много. И требовать того же от подчинённых-4

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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