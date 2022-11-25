Лукашенко: каждый должен вернуться в свой район, чтобы трудиться очень много. И требовать того же от подчинённых

Новости Беларуси. Переломить негативные тенденции в работе Гомельского региона поможет только напряженный труд и самоотдача на местах. Такой посыл Александр Лукашенко направил руководству области на совещании по вопросу развития агропромышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это важнейшая встреча для будущего региона и всей страны в целом.

Важнейшее совещание года о состоянии стратегической отрасли в южном регионе Беларуси. Сейчас она схожа с сегодняшней погодой. Речь о самой земной теме – сельском хозяйстве.