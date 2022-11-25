Лукашенко: я случайно стал Президентом и знаю, откуда я вырос

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы из глубинки, особенно из Гомельской области, так называемых чернобыльских районов, еще больше поддерживаем детишек. Ваших детей. Они, если голову хоть немножко в руках держат, имеют сегодня неограниченные возможности и колоссальную поддержку. Прежде всего со стороны Президента. Что еще надо? Хотите под плеткой чьей-то походить, ну походите. Но тогда с вами разговаривать вот в таком составе никто не будет. Возьмут плетку, и будете бежать впереди. Скопытитесь, как в народе говорят, отстанете, вы знаете, что будет. С нами это было уже 80 тому лет назад: нам пытались это продемонстрировать. И по Беларуси прошлись так…

Поверьте, время очень серьезное. Или мы остаемся государством, или нам надо думать о других вариантах, но это уже без меня. Мы не зря 30 лет пестовали и нянчили это государство для того, чтобы хотя бы наши дети жили свободно, независимо. Если кто-то понимает эту свободу и независимость (это не вас касается, а нашего народа), что «я что хочу, то и ворочу» – хочу работаю, хочу нет – ни в одном государстве этого нет и не будет. Свобода и независимость – это возможности.

Вы знаете, что у меня родственников богатых не было. И, как я часто говорю, я случайно стал Президентом и знаю, откуда я вырос, точно как и он – в лесу выросли, в деревне глухой. Тяжелейшие годы. И тогда люди, он не даст соврать, взрослые и моя мать, мечтали о том, чтобы сын, дети получили достойное образование, чтобы они имели равные условия с детьми министров, полковников, генералов, профессоров, академиков и так далее. Мы что, этого людям своим не дали? Дали. Даже больше того.

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