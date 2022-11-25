Лукашенко в Гомельской области: увы, гордиться нечем, вся страна двигается вперёд, а вы – вниз!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Увы, гордиться нечем. Миллионный рубеж мы преодолели здесь только с учетом кукурузы. А что по мясу, молоку? Вся страна двигается вперед, а вы – вниз. Из-за такого подхода гомельского агропрома упущенная выгода составила порядка 100 миллионов рублей. Деньги немалые. Особенно прискорбно, что провальная ситуация не только в этом году. За последние 5 лет сельскохозяйственное производство в области снизилось более чем на 13 %. В то время как в целом по стране обеспечен рост на 4 %. Я хочу просто вас всех по-дружески предупредить: начинающийся 2023 год – это для вас лакмусовая бумажка. Или вы сможете что-то сделать, или мне придется думать, что делать с Гомельской областью. Дальше жить так нельзя, и мы не будем так жить. Это точно. Поэтому думайте, как вы будете жить, зарабатывать для того, чтобы достойно выглядеть. Каждый из вас после этой встречи должен вернуться в свой район, в свое хозяйство, чтобы трудиться очень-очень много и напряженно. С полной самоотдачей.