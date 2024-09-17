«Баллада о диктаторе» – пресс-служба Президента подготовила сюрприз для Лукашенко

Гордиться нам действительно есть чем. Есть причины и для того, чтобы быть едиными. Концертная программа патриотического форума позволила гостям праздника и телезрителям отправиться в путешествие по белорусской истории, городам, вспомнить духовные основы нашего народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глубина задумки стала ощутима уже с первого номера. «Белорусское сузорье» в исполнении музыкантов-инструменталистов, несмотря на отсутствие вокального сопровождения, рассказало многое. Видеоряд на экране раскрыл тему единства белорусов и братских народов как в годы разделения и борьбы за воссоединение, так и на современном этапе в стремлении сохранить и укрепить суверенитет страны. За роялем «Беларусь» сыграл и сын Президента Николай Лукашенко. Это тоже символ преемственности поколений.

Сцена «Минск-Арены» собрала артистов со всей Беларуси. Инициативу в свое время предложил глава государства, тогда же стартовал проект «Беларусь – моя песня»: во Дворце Республики в течение последних месяцев проходили масштабные выступления коллективов со всех регионов страны. Они получились яркими, самобытными, отразили особенности каждой области. Лучшее артисты продемонстрировали в рамках праздничного концерта. Участники с разной предысторией, подготовкой, разных возрастов, но всем им на любой сцене нашей Беларуси есть место. Их талант – наша гордость. Творческий сюрприз сделала и пресс-служба главы государства. На сцене в День народного единства арт-группа «Беларусы» исполнила «Балладу...» Ее автор не белорус по крови, но близкий нам по духу молдавский поэт Павел Дуганов. Историю появления произведения рассказала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.