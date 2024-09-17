«Баллада о диктаторе» – пресс-служба Президента подготовила сюрприз для Лукашенко
Гордиться нам действительно есть чем. Есть причины и для того, чтобы быть едиными. Концертная программа патриотического форума позволила гостям праздника и телезрителям отправиться в путешествие по белорусской истории, городам, вспомнить духовные основы нашего народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глубина задумки стала ощутима уже с первого номера. «Белорусское сузорье» в исполнении музыкантов-инструменталистов, несмотря на отсутствие вокального сопровождения, рассказало многое. Видеоряд на экране раскрыл тему единства белорусов и братских народов как в годы разделения и борьбы за воссоединение, так и на современном этапе в стремлении сохранить и укрепить суверенитет страны. За роялем «Беларусь» сыграл и сын Президента Николай Лукашенко. Это тоже символ преемственности поколений.
Сцена «Минск-Арены» собрала артистов со всей Беларуси. Инициативу в свое время предложил глава государства, тогда же стартовал проект «Беларусь – моя песня»: во Дворце Республики в течение последних месяцев проходили масштабные выступления коллективов со всех регионов страны. Они получились яркими, самобытными, отразили особенности каждой области. Лучшее артисты продемонстрировали в рамках праздничного концерта. Участники с разной предысторией, подготовкой, разных возрастов, но всем им на любой сцене нашей Беларуси есть место. Их талант – наша гордость.
Творческий сюрприз сделала и пресс-служба главы государства. На сцене в День народного единства арт-группа «Беларусы» исполнила «Балладу...» Ее автор не белорус по крови, но близкий нам по духу молдавский поэт Павел Дуганов. Историю появления произведения рассказала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Его многие белорусы помнят по событиям нашего непростого 2020 года. Искренне, от души, открыто он тогда говорил о том, что и почему происходит, болел за нашу страну. А чуть более года назад преподнес нам сюрприз, написав «Балладу». Это был творческий подарок нашему Президенту, такой искренний и даже возможно, на первый взгляд, где-то наивный. Президент посмотрел, улыбнулся и на этом история должна была завершиться. Но нас, людей, которые работают рядом, чем-то эта «Баллада» зацепила. Мы решили действовать самостоятельно. И это сюрприз для всех. Кому-то, может, услышанное может не понравиться, но это взгляд на нашу Беларусь со стороны. Поэтому судите сами. Александр Григорьевич, простите, «Баллада о диктаторе»…
Как отметил Президент, белорусам надо перестать оглядываться по сторонам и стыдиться быть белорусами. Мы давно избавились от лаптей, а наша культура признана во всем мире. И сегодняшний концерт тому доказательство.
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