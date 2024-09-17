Николай Лукашенко сыграл на рояле во время форума в «Минск-Арене»

Патриотический форум дал старт «Марафону единства». Да, это только начало. А говоря про финал, говорить о нем даже не хочется. Как минимум потому, что, я думаю, у белорусского единства нет конца. Для этого, чтобы продлить это единство и сделать его, возможно, вечным, каждый из нас должен вспомнить, почему он гордится тем, что он белорус. Чем вообще занимается белорус по его мнению. А заниматься он может многим и занимается многим.