Николай Лукашенко сыграл на рояле во время форума в «Минск-Арене»

В «Минск-Арене» развернулось высокотехнологичное шоу, которое демонстрирует единство в любви к Родине, разнообразие талантов белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В «Минск-Арене» развернулось высокотехнологичное шоу, которое демонстрирует единство в любви к Родине, разнообразие талантов белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Патриотический форум дал старт «Марафону единства». Да, это только начало. А говоря про финал, говорить о нем даже не хочется. Как минимум потому, что, я думаю, у белорусского единства нет конца. Для этого, чтобы продлить это единство и сделать его, возможно, вечным, каждый из нас должен вспомнить, почему он гордится тем, что он белорус. Чем вообще занимается белорус по его мнению. А заниматься он может многим и занимается многим.
В одном из номеров концертной программы Николай Лукашенко сыграл на рояле. Во время исполнения на экране показали видео на тему исторического единства белорусов.
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