Кочанова: будущее страны – общая забота белорусов, а сегодня они сплотились как никогда

Полина Королева, корреспондент: И начнем мы с того, что находится за моей спиной. Это небольшая выставка, в которой документально, а также через фотографии отражены вехи, важные для развития нашей страны. И это в очередной раз подтверждает, что белорусское государство появилось не случайно. Наша история во многом была трагичной. Об этом 17 сентября говорил и Президент. Но также было сказано, и мы видим это на своем собственном примере, что трагедии и драма, они нас закалили, но не озлобили. И сегодня мы должны продолжать традиции наших предков, оставаться верными самим себе, чтобы сохранить то, что у нас есть. Сохранить себя, друг друга и нашу культуру. А культура действительно богатая, в чем можно было убедиться в одном из уже первых номеров концерта. Потому что буквально задумка была в том, что со всех, даже самых отдаленных уголков Беларуси, были собраны музыкальные мотивы.

Важно уточнить, что творить, создавать, писать, придумывать, влюбляться легче и хочется больше тогда, когда небо над головой очень мирное. К сожалению, обстановка в мире неспокойная, и это тоже повод для нас с вами обратиться к истории, обратиться друг к другу. И я предлагаю послушать, что сказали гости сегодняшнего мероприятия про мир и нашу необходимость сблизиться.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Каждый из нас должен понимать, что будущее нашей страны, мирная, спокойная, такая прекрасная страна, в которой сегодня живем мы, – это общая забота нас всех. И сегодня наши белорусы сплотились как никогда. Потому что понимают и ценят то, что происходит в нашей стране. Это мир, согласие, забота о людях, где мы принимаем законы, работаем над теми проектами, которые во благо наших людей и нашего государства.