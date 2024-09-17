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Лукашенко о беглых: «Мы знаем о всех замыслах, и ничего у них не получится!»

17 сентября 2024 19:30
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Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в белорусском обществе, мы должны проявить согласие и общность духовных традиций и исторической судьбы народа. Об этом заявил глава государства на торжественном мероприятии в честь Дня народного единства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И если к политике США остаются вопросы, то планы беглых по-прежнему наивные. Им, как рассказал глава государства, не терпится вывести Президента с политической арены. С руководством Литвы они договорились об инициации в международном суде в Гааге рассмотрения белорусского вопроса.

Лукашенко о беглых: «Мы знаем о всех замыслах, и ничего у них не получится!»-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы они услышали сегодня с этой высокой трибуны. Мы знаем о всех замыслах. И ничего у них не получится. Они не смогут еще раз повторить то, что было в 2020 году. Мы люди, которые умеют извлекать уроки из прошлого. Вопросы серьезные, но это не значит, что вы должны (и те, кто за пределами этого зала) напрягаться и переживать. Мы сделаем все, чтобы на нашей земле больше не было войны. Ни при нашем поколении, ни при вашем поколении. Мы, старшее поколение, полны желания передать вам мирную, красивую, достойную землю, где вы можете жить сами и растить своих детей.

Лукашенко о беглых: «Мы знаем о всех замыслах, и ничего у них не получится!»-4

Современные события повторяют историю прошлого. Потому сегодняшний праздник актуален как никогда. Это триумф исторической справедливости. И мы, современное поколение белорусов, должны понимать и делать все, чтобы единство не было просто словом, а чтобы оно превратилось в силу, способную противостоять любым угрозам. Мы должны объединиться, чтобы память о героях и жертвах жила, чтобы наша культура развивалась, и чтобы само слово «белорус» звучало гордо.

# День народного единства # Государственная политика # Александр Лукашенко

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