Лукашенко о беглых: «Мы знаем о всех замыслах, и ничего у них не получится!»

Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в белорусском обществе, мы должны проявить согласие и общность духовных традиций и исторической судьбы народа. Об этом заявил глава государства на торжественном мероприятии в честь Дня народного единства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И если к политике США остаются вопросы, то планы беглых по-прежнему наивные. Им, как рассказал глава государства, не терпится вывести Президента с политической арены. С руководством Литвы они договорились об инициации в международном суде в Гааге рассмотрения белорусского вопроса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы они услышали сегодня с этой высокой трибуны. Мы знаем о всех замыслах. И ничего у них не получится. Они не смогут еще раз повторить то, что было в 2020 году. Мы люди, которые умеют извлекать уроки из прошлого. Вопросы серьезные, но это не значит, что вы должны (и те, кто за пределами этого зала) напрягаться и переживать. Мы сделаем все, чтобы на нашей земле больше не было войны. Ни при нашем поколении, ни при вашем поколении. Мы, старшее поколение, полны желания передать вам мирную, красивую, достойную землю, где вы можете жить сами и растить своих детей.