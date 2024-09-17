124 женщины удостоены ордена Матери ко Дню народного единства – указ Президента

В День народного единства наград также удостоены жительницы Беларуси за рождение и воспитание пяти и более детей. 124 женщины из разных уголков страны награждены орденом Матери. Соответствующий указ подписал глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ
Они задействованы в разных сферах деятельности, но объединяет их любовь к своей семье. В их числе представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, организаций сельскохозяйственной, строительной и транспортной Отраслей, торговли и связи, потребкооперации, БЖД, учреждений образования, здравоохранения, спорта, а также домохозяйки.