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124 женщины удостоены ордена Матери ко Дню народного единства – указ Президента

17 сентября 2024 19:43
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В День народного единства наград также удостоены жительницы Беларуси за рождение и воспитание пяти и более детей. 124 женщины из разных уголков страны награждены орденом Матери. Соответствующий указ подписал глава государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ

124 женщины удостоены ордена Матери ко Дню народного единства – указ Президента-2

Они задействованы в разных сферах деятельности, но объединяет их любовь к своей семье. В их числе представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, организаций сельскохозяйственной, строительной и транспортной Отраслей, торговли и связи, потребкооперации, БЖД, учреждений образования, здравоохранения, спорта, а также домохозяйки.

# Госнаграды # Александр Лукашенко

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