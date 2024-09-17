Лукашенко: западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации
Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в белорусском обществе, мы должны проявить согласие и общность духовных традиций и исторической судьбы народа. Об этом заявил глава государства на торжественном мероприятии в честь Дня народного единства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Патриотический форум собрал около 10 тысяч человек. Это, как подчеркнул Президент, те, кто не только по рождению, но душой и сердцем ощущает себя белорусом, принимает и помнит историю предков, во многом трагичную. Долгое время наша земля ввиду своего географического положения становилась полигоном для чужих войн и разборок. Страдал всегда белорусский человек – его притесняли, уничтожали. Однако наши предки непокоренными вставали с колен и шли вперед, чтобы построить свою государственность.
Некоторые по-прежнему заблуждаются и путают понятие настоящей силы. В своем выступлении Александр Лукашенко поделился свежими сведениями о действиях беглых. Сегодня они не оставляют попыток раскачать нашу страну, лелеют надежды о возвращении нестабильности, которая была в 2020 году.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу просто вам процитировать один документ. По данным наших спецслужб, в ходе закрытой части наших беглых переговоров в одной из стран, не называю по определенным причинам, представители Соединенных Штатов Америки озвучили следующие тезисы. С середины сентября по началу ноября Соединенные Штаты ожидают существенную эскалацию военной обстановки как со стороны Москвы, так и со стороны Киева на фронте. Западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации. Вроде затишье. Но это не надо американцам. Надо, чтобы война продолжалась до последнего украинца, а еще лучше русского. Поэтому говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации ситуации. При этом речь идет не о вступлении Вооруженных Сил нашей страны в боевые действия. Мы этого никогда не сделаем. Если чужой сапог не ступит на нашу землю, кукловоды из Вашингтона их толкают к противостоянию с Беларусью. Я на этом большом собрании озвучиваю этот тезис, они услышат это. И я хочу спросить у американцев, вы мира хотите, мирных переговоров или эскалации ситуации? Я не зря это спрашиваю. Потому что они в последнее время очень часто намекали нам о переговорах. И даже выдвинули условия к этим переговорам. Мы согласились. А как тогда это понимать?
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