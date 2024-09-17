Лукашенко: западные спецслужбы говорят о Беларуси как о возможном месте эскалации

Вопреки силам, стремящимся посеять рознь и ненависть в белорусском обществе, мы должны проявить согласие и общность духовных традиций и исторической судьбы народа. Об этом заявил глава государства на торжественном мероприятии в честь Дня народного единства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Патриотический форум собрал около 10 тысяч человек. Это, как подчеркнул Президент, те, кто не только по рождению, но душой и сердцем ощущает себя белорусом, принимает и помнит историю предков, во многом трагичную. Долгое время наша земля ввиду своего географического положения становилась полигоном для чужих войн и разборок. Страдал всегда белорусский человек – его притесняли, уничтожали. Однако наши предки непокоренными вставали с колен и шли вперед, чтобы построить свою государственность.

Некоторые по-прежнему заблуждаются и путают понятие настоящей силы. В своем выступлении Александр Лукашенко поделился свежими сведениями о действиях беглых. Сегодня они не оставляют попыток раскачать нашу страну, лелеют надежды о возвращении нестабильности, которая была в 2020 году.