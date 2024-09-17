Страдает центральная нервная система – как лечить боррелиоз, рассказала врач
Лайм-боррелиоз – это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией, которое передается человеку через укус зараженного клеща. Основные симптомы лайм-боррелиозов включают высыпания, усталость, головные, мышечные и суставные боли, а также лихорадку. Инкубационный период болезни может составлять от нескольких дней до нескольких недель после укуса насекомого.
Маргарита Шавлак, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:
Клещи достаточно активны в течении длительного времени в году, начиная с марта месяца и заканчивая ноябрем. Причем, среда обитания их не только лес, но и лесопарковые зоны в городе, дачные участники. Первая стадия – это стадия локальных проявлений проявляется наличием мигрирующей эритемы. Это выглядит как такое красное либо розовое пятно с четкими контурами. Инкубационные период, то есть время, от момента присасывания клеща и до появления первых клинических симптомов – 3-5 дней.
Осложнения лайм-боррелиоза могут быть серьезными, особенно при несвоевременном лечении инфекции. К числу осложнений относятся артрит, неврологические расстройства, сердечные проблемы, а также хронические симптомы, такие как усталость, а также проблемы с памятью и концентрацией.
Маргарита Шавлак:
Вторая стадия заболевания характеризуется гематогенным бактерий, в эту стадию вовлекаются уже многие системы органов. Поражается не только кожа, но сердечно-сосудистая система, суставы, нервная система. Третья стадия – это хронизация заболевания, когда страдает центральная нервная система, головной, спинной мозг, опять же таки сердечно-сосудистая и суставы.
Лечение лайм-боррелиоза обычно включает прием антибиотиков в течении определенного периода времени. На ранних стадиях болезни препараты успешно уничтожают бактерии, предотвращая развитие серьезных осложнений.
Маргарита Шавлак:
В данной ситуации, конечно, лучше заболевание предупредить. Это возможно, если своевременно после укуса в течение 72 часов провести антибиотикопрофилактику. У нас стопроцентная гарантия того, что болезнью Лайма мы не заболеем.
Лечение лайм-боррелиоза важно из-за возможности серьезных осложнений. Несмотря на то, что большинство пациентов успешно выздоравливают при правильном лечении, не вылеченный лайм-боррелиоз может сильно повлиять на здоровье человека. Поэтому важно обращаться к врачу при первых подозрениях укуса клеща и начинать лечение своевременно.
Маргарита Шавлак:
Не каждый клещ заражен боррелией, возможно, все будет хорошо. Если вдруг появляется кожная эритема, какой-то болевой синдром, нарушение ритма, припухают суставы, появляется какая-то гиперемия, покраснение, то надо сразу прийти к врачу и сказать, о том что был укус клеща. Тогда врач назначает антибиотик определенным в зависимости от формы, болезнь лечится.
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