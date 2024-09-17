Страдает центральная нервная система – как лечить боррелиоз, рассказала врач

Лайм-боррелиоз – это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией, которое передается человеку через укус зараженного клеща. Основные симптомы лайм-боррелиозов включают высыпания, усталость, головные, мышечные и суставные боли, а также лихорадку. Инкубационный период болезни может составлять от нескольких дней до нескольких недель после укуса насекомого.

Маргарита Шавлак, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:

Клещи достаточно активны в течении длительного времени в году, начиная с марта месяца и заканчивая ноябрем. Причем, среда обитания их не только лес, но и лесопарковые зоны в городе, дачные участники. Первая стадия – это стадия локальных проявлений проявляется наличием мигрирующей эритемы. Это выглядит как такое красное либо розовое пятно с четкими контурами. Инкубационные период, то есть время, от момента присасывания клеща и до появления первых клинических симптомов – 3-5 дней.

Осложнения лайм-боррелиоза могут быть серьезными, особенно при несвоевременном лечении инфекции. К числу осложнений относятся артрит, неврологические расстройства, сердечные проблемы, а также хронические симптомы, такие как усталость, а также проблемы с памятью и концентрацией.

Маргарита Шавлак:

Вторая стадия заболевания характеризуется гематогенным бактерий, в эту стадию вовлекаются уже многие системы органов. Поражается не только кожа, но сердечно-сосудистая система, суставы, нервная система. Третья стадия – это хронизация заболевания, когда страдает центральная нервная система, головной, спинной мозг, опять же таки сердечно-сосудистая и суставы.

Лечение лайм-боррелиоза обычно включает прием антибиотиков в течении определенного периода времени. На ранних стадиях болезни препараты успешно уничтожают бактерии, предотвращая развитие серьезных осложнений.