День Победы пройдёт насыщенно. Какие мероприятия ждут минчан в праздничные выходные?

Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.

Карина Верховцева, корреспондент:

Победная дата совсем близко, и в главный майский день в Центральном ботаническом саду праздничная программа. Мероприятие обещают сделать ярким и, что не менее важно, познавательным: посещение военно-полевого кинотеатра, где можно увидеть тематический документальный фильм, и мастер-класс по росписи деревянных заготовок.

А вот в Музее истории белорусского кино в преддверии Дня Победы показывают военные фильмы. Если заглянуть в афишу, то узнаем, что 8 мая, воскресенье, последняя возможность стать зрителем тематической ретропрограммы. Кинокартина дня – советский художественный фильм 1976 года «Вдовы».

Карина Верховцева:

Что касается 9 Мая, администрация города подготовила огромное количество мероприятий. Среди самых больших – концерт на площади Победы, его начало в 21:30. Кульминация праздника – салют. Его залпы раздадутся ровно в 23:00.