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День Победы пройдёт насыщенно. Какие мероприятия ждут минчан в праздничные выходные?

07 мая 2022 15:43
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Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.  

День Победы пройдёт насыщенно. Какие мероприятия ждут минчан в праздничные выходные?-1

Карина Верховцева, корреспондент:  
Победная дата совсем близко, и в главный майский день в Центральном ботаническом саду праздничная программа. Мероприятие обещают сделать ярким и, что не менее важно, познавательным: посещение военно-полевого кинотеатра, где можно увидеть тематический документальный фильм, и мастер-класс по росписи деревянных заготовок.  

День Победы пройдёт насыщенно. Какие мероприятия ждут минчан в праздничные выходные?-4

А вот в Музее истории белорусского кино в преддверии Дня Победы показывают военные фильмы. Если заглянуть в афишу, то узнаем, что 8 мая, воскресенье, последняя возможность стать зрителем тематической ретропрограммы. Кинокартина дня – советский художественный фильм 1976 года «Вдовы».  

День Победы пройдёт насыщенно. Какие мероприятия ждут минчан в праздничные выходные?-7

Карина Верховцева:  
Что касается 9 Мая, администрация города подготовила огромное количество мероприятий. Среди самых больших – концерт на площади Победы, его начало в 21:30. Кульминация праздника – салют. Его залпы раздадутся ровно в 23:00.  

День Победы пройдёт насыщенно. Какие мероприятия ждут минчан в праздничные выходные?-10

Карина Верховцева:  
Минчан будет радовать и ярмарка у Дворца спорта. Она будет работать с 7 по 9 число этого месяца. А в последний день с 12:00 до 23:00 у посетителей будет возможность насладиться хорошей концертной программой.  

# День Победы # общество # Карина Верховцева # Фотофакт

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