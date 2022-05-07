«Мы никогда не забываем». Посол Израиля рассказал, как в его стране отмечают 9 Мая

Новости Беларуси. Прошлое страны – это прошлое миллионов ее семей. И когда хотя бы одному сердцу не все равно, это способно стать голосом тысяч других людей. Во время расследования дела о геноциде белорусского народа прокуроры вместе с неравнодушными семьями и журналистами смогли найти место захоронения более 800 мирных жителей белорусского Лунинца, зверски убитых в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в этой истории поставили точку, останки предали погребению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алекс Гольдман-Шайман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:

В Израиле мы высоко ценим этот вклад, эту работу, которая делается в Беларуси. Сохранение памяти. 9 Мая в Израиле отмечается на официальном и на семейном уровне. Мы никогда не забываем, что 500 тысяч солдат Красной армии были евреями. Оба мои дедушки воевали в Красной армии. В Израиле не нужно никого подталкивать или уговаривать. Мы все помним, отмечаем этот день.

Это нужно не мертвым, это нужно живым. Пока сердце каждого в Беларуси отзывается болью и радостью к майской Победе, у страны есть завтрашний день под мирным небом.