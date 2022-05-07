«Деятельность должна соответствовать». Где пройдёт IV съезд «Белой Руси»?

Новости Беларуси. IV съезд самого представительного в стране Республиканского общественного объединения «Белая Русь» пройдет 18 июня на базе «Президент-Отеля» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение приняли 7 мая на совете организации, собравшем делегатов со всей страны. Они обсудили план мероприятий, создали оргкомитет по подготовке и проведению съезда. В ходе общения председатель организации Геннадий Давыдько назвал имя своего возможного преемника на пост председателя.

Олег Романов, ректор Полоцкого государственного университета:

Его деятельность должна соответствовать тем тенденциям, которые складываются в политической системе. Мы должны сделать ставку на более активную аналитическую работу, на выявление крупных тенденций, которые назревают в общественной жизни. И правильного, умного реагирования на эти тенденции. Мы полагаем, что надо несколько изменить информационную составляющую деятельности. Общественное объединение должно проводить более агрессивную, в хорошем смысле слова, информационную политику, привлекая на свою сторону ярким и интересным контентом, позиционируя себя как современное, в том числе и молодежное не по уставу, но должно привлекать молодежь как активных участников общественной жизни.