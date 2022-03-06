Азарёнок: «Резать русню – говорит ребёнок. Вот их глубинное, главное желание»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум».

Григорий Азаренок, СТВ:

Наши простые граждане сейчас задаются вопросом: да что они там все сверху, с ума посходили? Люди гибнут, летят бомбы, кому это надо, зачем, все же живые, давайте сядем и договоримся. Так вот, дорогие наши граждане, не все живые. Есть выродки, нелюди, вампиры, питающиеся кровью, населяющие паноптикум. Начну по порядку. За моей спиной физиономия одного из таких бесов. Сейчас он уже в аду. Збигнев Бжезинский. Идеолог американской стратегии и геополитики. Ему слово. «Мы уничтожили Советский Союз, уничтожим и Россию. Шансов у вас нет никаких». 1997 год. «Россия – это вообще лишняя страна». Россия будет раздробленной и под опекой». 2010 год. И, внимание, верующие люди, после крушения коммунизма у «демократии» остался один враг – православная церковь. Это все говорил не фрик, псих или какой-то недобитый фашист. Это советник по национальной безопасности президента США, основатель трехсторонней комиссии, лауреат всего, что только возможно.

Григорий Азаренок:

Ненависть. Лютая, бесовская, злобная, алчная ненависть. Поэтому в Украину сейчас идет не гуманитарная помощь, не лекарства, не еда, а оружие, тонны оружия. Лейся, славянская кровь, убивайте друг друга, убивайте, сжигайте, нам нравится запах гари. Думаете, Бжезинский умер? Физически да. Но два его сына продолжают его дело. Один – посол в Польше, второй – помощник министра обороны США. Они выращивали Украину для этой войны. Не 8, а 30 лет. Единственным смыслом существования ее в таком формате была только война с Россией.

У нас один путь – уничтожить Москву, ради этого и живем, ради этого и пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву. Уничтожить не просто москалей на наших землях, а черную дыру европейской безопасности, которую нужно стереть с карты мира.

Надо брать оружие в руки и идти мочить этих … чертовых, вместе с их руководителем. Я подниму весь мир как только смогу, чтобы от этой России даже не осталось выжженного поля. Их расстреливать из атомного оружия.

Григорий Азаренок:

Уже была известна точная дата и время начала карательной операции в Донбассе. Россия не стала дожидаться 22 июня. Она ударила по современному Гитлеру 21-го. Вы понимаете, что в планах киевского режима был удар в том числе и по Беларуси? Или ударные ракетные комплексы подкатили, чтобы на солнышке их погреть? Но простые люди до сих пор еще не понимают – как, зачем, кто дает слово этим психам? Почему политикам не сесть и не договориться? На этот вопрос ответ вам дал профессор колумбийского университета Пол Кристи. 2014 год. Откровеннее некуда.

То есть Запад не намерен отдавать Украину России? Профессор: а при чем здесь Украина? Останется ли единая Украина на карте мира или распадется, это не имеет абсолютно никакого значения для решения основной проблемы. Главная задача событий в Украине – развести Европу с Россией настолько, чтобы европейцы полностью отказались от сотрудничества с Россией и переориентировали свою экономику на полное сотрудничество с США. Главная цель – жестче привязать экономику Европы к экономике США, а что при этом будет происходить в Украине, никого не интересует. Чтобы разорвать экономические связи Европы с Россией, нужно так сильно запугать европейцев русской угрозой, чтобы они сами пожелали это сделать. СМИ должны постоянно говорить о росте напряженности в Украине, о насилии и жестокостях, творимых русскими, чтобы Европа созрела до разрыва. Григорий Азаренок:

Его упрекнете в конспирологии? Все это время из наших славянских братьев делали антилюдей. Из добрых, светлых, душевных, певучих украинцев создавали настоящих звероподобных нелюдей. Через Донбасс они прогнали практически все части ВСУ. Каждый должен был вкусить крови. Они накачивали ненавистью, злобой, жестокостью, яростью с младенческих пеленок (подробнее в видеоматериале).

Григорий Азаренок:

Резать русню – говорит ребенок. Вот их глубинное, главное желание. Не украинцев, они всего лишь оружие – Запада. Резать, сжигать, мучать, убивать. Это их тысячелетняя страсть. За что? В начале программы было сказано. За православие. Там, где мы все были крещены, где получили слово истины. Ненавидят, ненавидят лютой ненавистью. Готовы были взорвать АЭС, раздали 20 тысяч автоматов, они в детские игрушки гранаты вложили. Посмотрите, что творится сейчас на улицах Киева, как страшно проходит агония этого зверья. Они убивают, расстреливают, пытают, издеваются. Вот что посеял там Запад (подробнее в видеоматериале). Посмотрите на этих людей. Им это нравится. Им нравится бить, унижать. Посмотрите сколько лютой ненависти. Вот она, тайна беззакония в действии. Дзиодзина: «Запад продолжал делать все то, что стало бы поводом для начала спецоперации на Украине» – подробнее здесь.

Григорий Азаренок:

Вы представляете теперь, что могло бы быть с нами? От чего нас спас наш Президент. Какие волны лютой ненависти шли сюда. Вы видите, что такое этот Запад? Сегодня стало известно, что дед канцлера Германии Олафа Шольца был генерал-лейтенантом войск СС и лично участвовал в казнях на территориях Польши и нынешней Украины. Ближайший предок министра финансов Германии Кристиана Линднера, генерал Вермахта, принимал участие в операции по блокаде Ленинграда. Дед министра здравоохранения ФРГ руководил Гитлерюгендом и отправлял детей на войну. Гитлеровский нацизм не был какой-то аномалией. Это истинное лицо Запада. Оно таким было всегда. Это люди, чья жизненная энергия – это ненависть к нам. За то, что мы просто есть. За то, что мы существуем. За то, что живем на своей земле. За наши храмы, за наших женщин, за наши лица, за нашу природу, за наших поэтов. За красный флаг на Рейхстаге. За молебен в Париже. За Афон, за святую Софию, за мову нашу, за то, что мы всего лишь хотим людьми зваться. Ненавидят.

Посмотрите, сегодняшний протест в России, типа против войны.