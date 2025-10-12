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Новости по тегу #Юлия Тимошенко

«Конец войны не за горами»: Тимошенко высказалась об украинском конфликте
12 октября 2025 14:19

«Конец войны не за горами»: Тимошенко высказалась об украинском конфликте

США рассматривают Порошенко и Залужного в качестве преемников Зеленского
11 марта 2025 07:59

США рассматривают Порошенко и Залужного в качестве преемников Зеленского

Юлия Тимошенко: у Украины нет будущего, лишь перспектива бесправной колонии
15 января 2025 12:45

Юлия Тимошенко: у Украины нет будущего, лишь перспектива бесправной колонии

В России объявлена в розыск Юлия Тимошенко
08 июня 2024 11:00

В России объявлена в розыск Юлия Тимошенко

Гайдукевич: «Украина не в состоянии принимать решения ни о мире, ни о переговорах»
22 января 2023 18:40

Гайдукевич: «Украина не в состоянии принимать решения ни о мире, ни о переговорах»

«Думал, что он просто диктатор». Как японцы меняют мнение о Президенте Беларуси после интервью телеканалу TBS?
27 марта 2022 17:59

«Думал, что он просто диктатор». Как японцы меняют мнение о Президенте Беларуси после интервью телеканалу TBS?

Азарёнок: «Резать русню – говорит ребёнок. Вот их глубинное, главное желание»
06 марта 2022 18:13

Азарёнок: «Резать русню – говорит ребёнок. Вот их глубинное, главное желание»

Весной подорожает всё. Тимошенко предупредила украинцев о скором росте цен
14 января 2022 18:54

Весной подорожает всё. Тимошенко предупредила украинцев о скором росте цен

Почему Беларусь ведёт политику здравого смысла и как при помощи антирейтинга преуспевают иностранные президенты?
20 декабря 2021 17:56

Почему Беларусь ведёт политику здравого смысла и как при помощи антирейтинга преуспевают иностранные президенты?

Выборы в Верховную раду Украины-2019: подводим итоги
26 июля 2019 18:51

Выборы в Верховную раду Украины-2019: подводим итоги

На пост президента Украины претендуют 23 кандидата
04 апреля 2014 11:21

На пост президента Украины претендуют 23 кандидата