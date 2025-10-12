«Я, зная определенную информацию, верю, что завершение войны не за горами», – заявила она.
Как сообщает Bild, администрация лидера США Дональда Трампа считает Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Валерия Залужного преемниками президента Украины Владимира Зеленского.
Тимошенко: Украина превращается в страну без будущего, где происходит экономическая стагнация.
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