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Огнестрельное ранение грудной клетки. Украинку смогли спасти белорусские медики

06 марта 2022 17:48
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В ООН заявляют, что за 10 дней Украину покинули более 1,5 миллиона человек. По словам экспертов Организации Объединенных Наций, такого кризиса в Европе не было со времен Второй мировой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь также принимает беженцев из соседней страны. Они буквально каждый день приходят прямо к нашей границе и просят о помощи. Часто эти люди нуждаются в медицинской и психологической поддержке.

«Советую, чтобы ехали сюда, не боялись». Эти украинки с детьми оказались в белорусской больнице – подробнее здесь.

Обязана жизнью мозырским врачам еще одна гражданка Украины. Ночью в районную больницу доставили раненую женщину с ребенком. Украинку своевременно прооперировали, сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Огнестрельное ранение грудной клетки. Украинку смогли спасти белорусские медики-1

Ее дочь 2006 года рождения не пострадала. Восстановление здоровья женщины в руках мозырских медиков. Украинка благодарна российским военнослужащим, которые оперативно эвакуировали и довезли ее до границы, а также белорусским врачам за помощь и внимание (здесь подробнее). 

Спасаясь от военных действий, все больше людей движутся к границе. Рассказывают, что в домах находиться небезопасно, нет электричества, не хватает продуктов и медикаментов. Пожилые пары, женщины, дети... Белорусская сторона в таких случаях поднимает шлагбаум.

Чем сейчас можно помочь беженцам из Украины, читайте здесь.

# Беженцы # общество # Виктор Журавский # Анна Корольчук # Фотофакт

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