Огнестрельное ранение грудной клетки. Украинку смогли спасти белорусские медики

В ООН заявляют, что за 10 дней Украину покинули более 1,5 миллиона человек. По словам экспертов Организации Объединенных Наций, такого кризиса в Европе не было со времен Второй мировой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь также принимает беженцев из соседней страны. Они буквально каждый день приходят прямо к нашей границе и просят о помощи. Часто эти люди нуждаются в медицинской и психологической поддержке.

«Советую, чтобы ехали сюда, не боялись». Эти украинки с детьми оказались в белорусской больнице – подробнее здесь.

Обязана жизнью мозырским врачам еще одна гражданка Украины. Ночью в районную больницу доставили раненую женщину с ребенком. Украинку своевременно прооперировали, сейчас ее жизни ничто не угрожает.