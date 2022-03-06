«Получаем больше звонков от неравнодушных белорусов». Чем сейчас можно помочь беженцам из Украины?

Беларусь также принимает беженцев из соседней страны. Они буквально каждый день приходят прямо к нашей границе и просят о помощи. Часто эти люди нуждаются в медицинской и психологической поддержке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тем, у кого нет родных и знакомых в Беларуси, местные власти выделили временное жилье в санатории Гомельского района. Одежду и предметы гигиены предоставили волонтеры Красного Креста. Продукты для столовой также идут по гуманитарной линии.

Артем Карпенко, начальник организационно-кадрового отдела Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста:

Получаем все больше звонков от неравнодушных белорусов, которые интересуются, чем они могут помочь, как они могут помочь. Я бы хотел всем напомнить, что Белорусское общество Красного Креста как национальное общество оказывает помощь людям, которые находятся на территории Беларуси. Если желающие есть, которые хотят помочь, вы знаете о том, что на территории Гомельской области в каждом районе установлены контейнеры по приему чистой одежды и обуви.

С прибывшими работают психологи МЧС. Люди находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, напуганы и не идут на контакт с журналистами. В Украине остаются их мужчины, а в обществе есть радикально настроенные группы. Говорят, что в приграничной зоне достаточно тех, кто ищет убежища, но из-за нападков не решаются обратиться к белорусам.

Надеемся, что все будет мирно, вернемся, только не при этой власти. При этой власти нас объявили предателями.