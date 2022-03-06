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В Беларуси солдаты-срочники получили увольнения, чтобы поздравить с 8 Марта своих мам

06 марта 2022 17:52
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Новости Беларуси. Наши солдаты-срочники, якобы отправленные в Украину диванными воинами и интернет-ботами, спешат поздравить своих мам совсем не из командировки в зону боевых действий, а из родной части, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Артюх отправилась в одну из частей, чтобы все увидеть своими глазами (в данной ситуации это немаловажно), и готова поделиться впечатлениями. Предупреждаем сразу: это не фейк.

Поставлена боевая задача: подарить свой заряд любви самому родному человеку на свете.

Юлия Артюх, корреспондент:
С мамой давно виделись?

В Беларуси солдаты-срочники получили увольнения, чтобы поздравить с 8 Марта своих мам-1

Владимир Зимин, военнослужащий срочной службы:
Да нет, месяц назад где-то, может, даже меньше  был в увольнении, отпускали.

Юлия Артюх:
А мамино волнение как-то увеличилось в связи с известными событиями?

Владимир Зимин:
Нет. Успокаивал ее. Она думала, что поеду куда. Мы в части остаемся, нас оповещают обо всем, что происходит. Никуда не отправляют.

Больше года, как он переобулся в берцы. Теперь служит Родине. Владимир – связист. В канун Международного женского дня он получил праздничное увольнение. Потому первым делом спешит с сюрпризом к маме. Она к его служебной специальности имеет, к слову, самое прямое отношение – работает на почте. И в эти минуты она даже не подозревает, что к ней сейчас в эту дверь войдет сын.

В Беларуси солдаты-срочники получили увольнения, чтобы поздравить с 8 Марта своих мам-4

Владимир Зимин:
Хотел поздравить тебя с этим прекрасным праздником. Он, как и эти цветы, принадлежит тебе.
– Спасибо, защитник мой. Спасибо!

Такие искренние эмоции не срежиссируешь. Мамы, конечно, всегда волнуются за своих детей. Вот такой он – материнский инстинкт. Переживают тем более сейчас, когда в мире не гнушаются страшными фейками, вбрасывая откровенную ложь. Но честь истины не поругать.

В Беларуси солдаты-срочники получили увольнения, чтобы поздравить с 8 Марта своих мам-7

Елена Зимина, мать военнослужащего срочной службы:
Эмоции через край, это настолько приятное ощущение неожиданности и счастья, и радости, и удовольствия увидеть сына, который на службе. Ты знаешь, что он несет за тебя ответственность. Очень горжусь. У нас в семье служили все. Поэтому я безоговорочно сказала: сына, надо. Я в сыне уверена. Связь всегда есть, даже если не мобильная – я на почте. Либо по телефону, либо письмами.

Владимир Зимин:
Пользуясь случаем, хотел бы поздравить свою девушку Яну. Люблю тебя. Сестер, бабушек и весь женский состав нашей воинской части.

А это уже другой конец города. Сослуживец Владимира (кстати, они тезки) тоже разыгрывает сценарий операции «Сюрприз». Минует ворота детского сада. В него он и сам когда-то ходил, теперь здесь работает мама. Светлана Геннадьевна обескуражена и, понятно, растрогана.

В Беларуси солдаты-срочники получили увольнения, чтобы поздравить с 8 Марта своих мам-10

– Желаю тебе счастья, здоровья, успеха во всех начинаниях, любви. Желаю, чтобы каждый день приносил тебе счастье, радость и много позитива. С праздничком, мама! С 8 Марта!
– Спасибо!

Связь у Владимира, кстати, тоже дело семейное. Папа служил в этих войсках.

В Беларуси солдаты-срочники получили увольнения, чтобы поздравить с 8 Марта своих мам-13

Светлана Сабило, мать военнослужащего срочной службы:
Настолько неожиданно, настолько приятно! Эмоции действительно через край. Вообще, с самого начала он говорил, что пойдет служить.

Юлия Артюх:
Я знаю, у вас подрастает еще один сын. И, наверное, на примере уже старшего брата просится в армию?

Светлана Сабило:
Да, впереди еще ждет тоже один защитник.

В Беларуси солдаты-срочники получили увольнения, чтобы поздравить с 8 Марта своих мам-16

Юлия Артюх:
Нравится служить?

Владимир Сабило, военнослужащий срочной службы:
Ощущения непередаваемые, служба очень нравится. Отец был связистом, служил тоже. Я тоже решил пойти связистом, пошел в 56-й отдельный полк связи. Ну, вот служится. Пошел служить после университета на один год.

В Беларуси солдаты-срочники получили увольнения, чтобы поздравить с 8 Марта своих мам-19

Антон Мороз, заместитель командира 56-го полка связи по идеологической работе:
Руководством полка все продумано. Военнослужащие, которые не могут попасть домой (это иногородние), естественно, будут поздравлять своих матерей по телефону. А для военнослужащих, которые проживают в Минске, будет организовано увольнение.

Вот такой «камуфляжный подарок». На идеи вдохновляют армейские отцы. Между прочим, воинские части довольно открыты для родителей, особенно для мам: посещения, дни открытых дверей , информирование – все, чтобы родители не переживали за своих защитников.

# Армия Беларуси # общество # Юлия Артюх # Владимир Зимин # Елена Зимина # Светлана Сабило # Владимир Сабило # Антон Мороз # Фотофакт

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