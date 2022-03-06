Дзиодзина: «Запад продолжал делать всё то, что стало бы поводом для начала спецоперации на Украине»

Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум».
Новости Беларуси. Время авторской журналистики в программе «Неделя» на СТВ. Григорий Азаренок и Алена Дзиодзина в рубрике «Паноптикум».
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда в мире происходит военный конфликт, многие спрашивают себя: а что лично я могу сделать, чтобы все поскорее закончилось? В политических масштабах простой человек решает мало, но на президентском уровне ускорить перемирие двух сторон вполне реально.
Украинские события стали лакмусовой бумажкой, чтобы увидеть настоящие лица. С пометкой – хорошо присмотревшись. На словах спокойной жизни в Украине желали все, про добро и мир во всем мире говорили многие, о готовности помогать заявлял хор западных политиков.
Мы работаем в хору: все орут, и я ору. На этом, как оказалось, все. И голоса западных друзей лишь создавали для Украины иллюзию своего присутствия, продолжая сгущать военные силы НАТО возле территории российско-белорусских границ, фактически сознательно подставляя украинцев под удар. Потому как реакция на угрозу всегда однозначна. Как бы ни стремилось сердце человеческое к миру, иногда нам просто не оставляют выбора. И тогда из двух зол приходится выбирать меньшее.
Алена Дзиодзина:
Вряд ли для западных игроков действия России стали огромным сюрпризом, поскольку переговоры шли. Но Запад продолжал делать все то, что стало поводом для начала спецоперации в Украине. В их власти было просто не делать так, и ничего бы не было: ни взрывов, ни сложных военных решений, ни неминуемых человеческих жертв и напуганных простых людей. Они просто могли помочь еще до того, как все началось. Но не сделали этого. А значит, этот конфликт был им стратегически нужен. Зачем? Раскрывает то, в каком виде приходит помощь. Санкции, попытки выбить экономическую почву из-под ног сильного конкурента, коллективный клекот сочувствующих, травля и утверждение России на роль виноватого, что мир лихорадит в финансовом кризисе.
Алена Дзиодзина:
Как это должно именно примирить стороны и помогать простым украинцам почувствовать себя лучше, совсем непонятно. Чужими руками жар разгребать. И где-то там, под углями, сейчас полыхает Украина. Американцы не воевали на своей земле. Возможно, поэтому разница наших менталитетов в том, что наш человек не желает войны. И если может помочь решить конфликт миром, то обязательно попытается.