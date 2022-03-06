Дзиодзина: «Запад продолжал делать всё то, что стало бы поводом для начала спецоперации на Украине»

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда в мире происходит военный конфликт, многие спрашивают себя: а что лично я могу сделать, чтобы все поскорее закончилось? В политических масштабах простой человек решает мало, но на президентском уровне ускорить перемирие двух сторон вполне реально.

Украинские события стали лакмусовой бумажкой, чтобы увидеть настоящие лица. С пометкой – хорошо присмотревшись. На словах спокойной жизни в Украине желали все, про добро и мир во всем мире говорили многие, о готовности помогать заявлял хор западных политиков.

Мы работаем в хору: все орут, и я ору. На этом, как оказалось, все. И голоса западных друзей лишь создавали для Украины иллюзию своего присутствия, продолжая сгущать военные силы НАТО возле территории российско-белорусских границ, фактически сознательно подставляя украинцев под удар. Потому как реакция на угрозу всегда однозначна. Как бы ни стремилось сердце человеческое к миру, иногда нам просто не оставляют выбора. И тогда из двух зол приходится выбирать меньшее.