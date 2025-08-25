Чего ждать от саммита ШОС? Перспективы оценили эксперты и генсек организации – репортаж коллег из КНР

Еще один восточный вектор, который относительно недавно для с себя открыли белорусские туристы, – Китай. Серьезный шаг (и даже прыжок) в этом направлении уже этой осенью. Благодаря обновлению парка «Белавиа» с ноября появляется возможность беспересадочного полета на китайский остров Хайнань. Это место с многочисленными курортами и Минск свяжет первый белорусский широкофюзеляжный самолет. А тем временем китайский Тяньцзинь готовится к политическому событию планетарного масштаба. Уже под занавес этой недели – в последний день лета – город примет саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его посетят лидеры двух десятков государств, а также ряд руководителей международных объединений. Ожидается, что среди них будет и наш Президент. Александр Лукашенко получил от Си Цзиньпина личное приглашение не только на саммит, но и на парад Победы в Пекине. Сейчас именно Китай председательствует в «шанхайской семье». И для Поднебесной это будет уже шестой саммит организации на территории страны. Что в повестке глобального форума? И какие возможности в международной организации открываются для Минска? Из Китая передает наша коллега Синь Мэн, корреспондент CGTN.

Председательство Китая в ШОС проходит под лозунгом «Продвижение шанхайского духа: ШОС в действии». С его начала, то есть с июля 2024 года, и до настоящего момента реализовано более 100 мероприятий. Самое главное предстоящее событие – саммит ШОС. По словам генерального секретаря ШОС, по его итогам можно рассчитывать на плодотворные результаты.

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

На предстоящем саммите ожидается принятие ряда важных политических и экономических документов, таких как, в первую очередь, «Тяньцзиньская декларация», в которой будут отражены взгляды лидеров наших стран на актуальные проблемы международной повестки дня, на ситуацию в экономике, политике, безопасности и в других сферах деятельности. Также очень важным документом, который ожидается по итогом этого саммита, является стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества на 10 лет. Этот документ, который будет отражать основные направления, приоритеты развития Шанхайской организации сотрудничества с учетом текущей ситуации на ближайшие десятилетия.

В последние годы, когда мир все чаще сталкивается с односторонним подходом и протекционизмом, ШОС демонстрирует уникальную концепцию сотрудничества. Эксперты подчеркивают, что роль организации на международной арене, в частности в поддержании региональной стабильности и содействии региональному развитию, трудно переоценить.

Сунь Чжуанчжи, директор института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук:

Влияние и привлекательность Шанхайской организации сотрудничества действительно постоянно возрастают. Сейчас в семье ШОС уже 26 стран, в том числе 10 членов, 2 наблюдателя и 14 партнеров по диалогу. И по спектру сфер сотрудничества, и по географическому охвату ШОС является крупнейшей региональной организацией в мире. Кроме того, с самого начала она установила тесные связи с ООН – организацией, 80-летие которой мы отмечаем в этом году. Учитывая все это, можно смело говорить, что те планы, которые выдвигает ШОС, привлекут внимание со стороны международного сообщества.

В июле 2024 года лидеры государств – членов ШОС подписали резолюцию о принятии в организацию Беларуси в качестве 10-го государства-члена. Эксперты уверены, что, с одной стороны, это открывает новые горизонты для Минска. С другой, придает новый импульс развитию ШОС.

Сунь Чжуанчжи:

Беларусь, присоединившись к ШОС, безусловно, нацелена на использование возможностей организации для ускорения собственного развития. В текущих условиях она особо заинтересована в укреплении экономических связей с Россией, Китаем и центральноазиатскими государствами, для чего ШОС служит идеальной платформой. С другой стороны, обладая уникальными геостратегическими преимуществами и активно реализовывая такие проекты, как Китайско-Белорусский индустриальный парк и железнодорожные перевозки по маршрутам Китай – Европа, она стала ключевым звеном сухопутного сообщения между странами ШОС и Европой, а также важным «окном» для развития многостороннего сотрудничества в рамках ШОС.