Прямой эфир

Салют, полумарафон, исторический фест – что ещё готовят в Минске ко Дню города в 2025-м?

25 августа 2025 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск готовится масштабно отметить День города. В 2025 году белорусской столице исполнится 958 лет, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Салют, полумарафон, исторический фест – что ещё готовят в Минске ко Дню города в 2025-м?-2

Основные торжества пройдут 13 сентября, но праздничный марафон стартует раньше. Так, 7 сентября состоится Минский полумарафон, в нем примут участие свыше 25 тысяч человек. А накануне Дня города, 12 сентября, мы узнаем победителей конкурса «Минский мастер». 

Салют, полумарафон, исторический фест – что ещё готовят в Минске ко Дню города в 2025-м?-4

Сам праздничный день организаторы обещают наполнить интересными событиями и мероприятиями. Главная площадка развернется у Дворца спорта. Здесь пройдет олимпийский день, а вечером будет звучать музыка. Запланирована концертная программа с участием звезд белорусской и российской эстрады. 

Салют, полумарафон, исторический фест – что ещё готовят в Минске ко Дню города в 2025-м?-6

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Традиционно праздничные мероприятия мы начнем с возложения в 9:30 у стелы «Минск – город-герой». Затем будет работать площадка в парке Победы, пройдут соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель». Работать она будет с 8:00 до 18:00. Площадка на перекрестке проспект Победителей – проспект Машерова (зеленая зона) традиционно любима жителями и гостями столицы – там будет фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны». В этом году заявки подали 500 реконструкторов из трех стран: Беларусь, Россия, Китай.

Салют, полумарафон, исторический фест – что ещё готовят в Минске ко Дню города в 2025-м?-8

В День города назовут и лауреатов конкурса «Минчанин года». Всего в день рождения Минска будет работать свыше 20 тематических локаций. 

Завершится праздник красочным фейерверком в 23:00.

# Праздник в городе # День города в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Просторные блоки, современная техника и зона отдыха – какие условия созданы для студентов в общежитиях Минска
25 августа 2025 17:37

Просторные блоки, современная техника и зона отдыха – какие условия созданы для студентов в общежитиях Минска

Работы по подготовке к отопительному сезону завершили в Минске
25 августа 2025 17:35

Работы по подготовке к отопительному сезону завершили в Минске

Лукашенко поставил задачу увеличить товарооборот Беларуси с Вологодской областью
25 августа 2025 17:32

Лукашенко поставил задачу увеличить товарооборот Беларуси с Вологодской областью