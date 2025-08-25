Салют, полумарафон, исторический фест – что ещё готовят в Минске ко Дню города в 2025-м?

Минск готовится масштабно отметить День города. В 2025 году белорусской столице исполнится 958 лет, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основные торжества пройдут 13 сентября, но праздничный марафон стартует раньше. Так, 7 сентября состоится Минский полумарафон, в нем примут участие свыше 25 тысяч человек. А накануне Дня города, 12 сентября, мы узнаем победителей конкурса «Минский мастер».

Сам праздничный день организаторы обещают наполнить интересными событиями и мероприятиями. Главная площадка развернется у Дворца спорта. Здесь пройдет олимпийский день, а вечером будет звучать музыка. Запланирована концертная программа с участием звезд белорусской и российской эстрады.

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Традиционно праздничные мероприятия мы начнем с возложения в 9:30 у стелы «Минск – город-герой». Затем будет работать площадка в парке Победы, пройдут соревнования «Сильнейший пожарный-спасатель». Работать она будет с 8:00 до 18:00. Площадка на перекрестке проспект Победителей – проспект Машерова (зеленая зона) традиционно любима жителями и гостями столицы – там будет фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны». В этом году заявки подали 500 реконструкторов из трех стран: Беларусь, Россия, Китай.