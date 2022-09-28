«Мне уже надоело жить». Как религиозные общины возвращают наркоманов к нормальной жизни?

Новости Беларуси. Решение проблем, связанных с наркотической и алкозависимостью, зависит от сработанности государственных органов и церквей, которые несут большую социальную миссию. Об этом заявил уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Барановичах прошло выездное заседание межконфессионального совета по работе с людьми, которые страдают зависимостью. Участники на практике увидели работу крупнейших реабилитационных центров страны, созданных самыми многочисленными конфессиями.

Религиозная миссия «Возвращение» Объединенной церкви христиан веры евангельской уже 27 лет работает в Беларуси. За это время запустили 15 реабилитационных центров. Один из них работает в Барановичах. По их статистике, около 70 % зависимых людей возвращаются к нормальной жизни. Полуторагодичная программа реабилитации добровольная. Успешно ее прошли свыше тысячи человек. В структуре – выход из кризиса, трудотерапия, социализация и обращение к религии.

Николай, участник религиозной миссии «Возвращение» Объединенной церкви христиан веры евангельской:

Я понимал, что я мог неоднократно умереть, когда находился в реанимации. Когда открывал глаза, мне уже надоело жить. Я искал выход, молился. И мне подсказали центр реабилитации. И я принял решение, что поеду.

Леонид Бирюк, епископ Объединенной церкви христиан веры евангельской:

Почти 100 % сотрудников наших центров, волонтеров – это люди, которые сами прошли реабилитацию. Знают эффективность и знают, как работать с таким контингентом.

Сегодня религиозные организации в Беларуси выполняют обширную социальную работу по профилактике зависимостей, пропаганде здорового образа жизни и поддержке нуждающихся. А вера играет ключевую роль в ресоциализации людей с зависимостью и тех, кто их окружает.

Дионисий Пясецкий, протоиерей, руководитель Координационного центра Белорусской православной церкви по противодействию наркомании и алкоголизму:

В каждой области, в каждой епархии есть то место и священник, который имеет знания по зависимости. И есть те общества – это общества трезвости или консультативные пункты, куда может обратиться человек в этой области и получить четкую схему, как ему дальше взаимодействовать с зависимым.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:

Задача такая, чтобы каждый понимал свое участие в решении этой проблемы: и учреждения здравоохранения, и социальные службы, и, конечно, религиозные организации. Чтобы взаимодействие было эффективно на местах, где требуется помощь.