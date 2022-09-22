Пустовой: все ошибки на фронте я связываю с тем, что Киркоров танцует на Кресте в Кремле

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Вот эти русские солдаты, неважно, якуты, чеченцы, дагестанцы, буряты.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это, кстати, ДНР.

Евгений Пустовой:

Они же тоже русские. Их кровь, можно сказать, кровь мучеников. Они искупают грехи всей либеральной России. И вот те ошибки, это авторское мнение, которые я связываю на фронте, прежде всего, с тем, что всякие Киркоровы в Великий Пост танцуют на Кресте в Кремле. А второе, пока Пугачева была где-то в изгнании, в иммиграции, русская армия наступала. А почему-то она вернулась и русская армия вынуждена проводить какие-то военные рокировки.

Читайте также:

«Ради одной фоточки в Изюме». За что умирают украинские солдаты?

Евгений Пустовой: Россия – это медведь, которого разбудили западники

«Не Президент, не лидер, а Батька». Как реагировали на Лукашенко в Самарканде?