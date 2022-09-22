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Пустовой: все ошибки на фронте я связываю с тем, что Киркоров танцует на Кресте в Кремле

22 сентября 2022 18:28
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим специальную военную операцию на территории Украины, частичную мобилизацию в России, саммит ООН и итоги переговоров в Самарканде. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Пустовой: все ошибки на фронте я связываю с тем, что Киркоров танцует на Кресте в Кремле-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Вот эти русские солдаты, неважно, якуты, чеченцы, дагестанцы, буряты.

Григорий Азаренок, СТВ:
Это, кстати, ДНР.

Евгений Пустовой:
Они же тоже русские. Их кровь, можно сказать, кровь мучеников. Они искупают грехи всей либеральной России. И вот те ошибки, это авторское мнение, которые я связываю на фронте, прежде всего, с тем, что всякие Киркоровы в Великий Пост танцуют на Кресте в Кремле. А второе, пока Пугачева была где-то в изгнании, в иммиграции, русская армия наступала. А почему-то она вернулась и русская армия вынуждена проводить какие-то военные рокировки.

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Алла Пугачёва # Филипп Киркоров # Фотофакт

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