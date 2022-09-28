Снял штаны и сел на лицо – в гродненском колледже снимали избиение однокурсника на телефон

Новости Беларуси. Видео в соцсетях стало поводом для возбуждения уголовного дела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двое подростков разместили в интернете ролик, как издеваются над однокурсником. Случай произошел в Гродно. Учащиеся колледжа пытались выставить все как шутку, но от просмотра кадров явно становится не смешно. Возбуждено уголовное дело. Галина Буро продолжит.

Инцидент произошел на перемене, когда в классе находились и остальные учащиеся. Двое подростков решили поиздеваться над однокурсником, сопровождая это смехом, мол, такая шутка. Один из буллеров снимал происходящее на мобильный телефон.

Ярослав Василевский, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Двое 16-летних учеников одного из учебных заведений Гродно решили поиздеваться над своим однокурсником. Сначала они повалили жертву на землю, затем один из героев нанес удар в область спины ногой, а затем второй снял штаны и сел на лицо жертве. Отснятым контентом подростки похвастались в соцсетях. Думали, соберут лайки, вот только пользователи видео не оценили, финальный дизлайк поставила милиция.

Галина Буро, корреспондент:

Все произошло вот в этих стенах. В колледже говорят, что подростки не отличались примерным поведением и часто создавали конфликты. Но этот инцидент явно вышел за рамки. В колледже идет проверка, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное группой лиц». Учащиеся обсуждают случившиеся.

Очень плохо. К тому пацану, которому делали все это, как-то неуважительно относились. Тех людей, которые над ним издевались, немножко знал, но очень плохо. Такие себе люди. Плохие люди.

– Может, они подумали, что он слабее и он это никому не расскажет.

– А вообще бывает такое в колледже, что кто-то кого-то обижает?

– В моей группе, сколько я тут нахожусь, я ни разу не видел. И хоть учащиеся говорят, что такие ситуации в колледже – скорее исключение, нежели правило, правоохранители инициировали показательную беседу с буллерами. На нее пригласили всех учащихся колледжа. Для профилактики.

Никто не имеет права и не давал права другого человека унижать. Если в стенах учреждения образования будут совершаться аналогичные попытки, будут жестко пресекаться. И в отношении лиц, совершивших аналогичные преступления, будет избираться мера пресечения в виде заключения под стражу. Понятно? Уводите.

Теперь буллерам уже не так смешно, ведь вслед за виртуальной славой им может грозить вполне реальный срок: санкция статьи предусматривает от 1 года до 6 лет лишения свободы. После беседы с подростками и с учетом их характеристик прокурор принял решение до суда поместить хулиганов в изолятор временного содержания. Психологи говорят, в буллинге всегда есть три стороны: буллеры, которые пытаются самоутвердиться за счет слабого, сама жертва и наблюдатели, с молчаливого согласия которых все и происходит. Жертвой может стать любой подросток, независимо от половой принадлежности. И травля в коллективе, бывает, ломает жизнь ребенку.

Егор Новожилов, психолог Детской центральной городской клинической поликлиники Гродно:

Однозначно можно сказать о том, что три основных фактора, которые появятся у ребенка при буллинге. Первое – это физиологические, физические изменения, то есть потеря аппетита, нежелание двигаться, нарушенный сон. Второе – это общение различного рода. Ребенок будет замыкаться, не желать общаться, с друзьями меньше времени проводить, быть молчаливым, замкнутым. И третье – психологическое: страхи, депрессивные эпизоды, вплоть до депрессии.