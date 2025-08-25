Число ДТП в Минске снизилось с начала 2025 года – статистика

К положительной статистике: с начала года в Минске снизилось количество ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также по сравнению с аналогичным периодом 2024 года наблюдается и уменьшение числа пострадавших в них граждан.

Не теряет актуальности и проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Особенно в преддверии начала учебного года. Так, за семь месяцев в столице количество таких происшествий сократилось с 39 до 33.

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

За семь месяцев 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, наблюдается тенденция к снижению количества ДТП и раненых в ДТП детей. По дорожной безопасности непосредственно вблизи учреждений образования было запланировано более 100 мероприятий. Все мероприятия находились на контроле как коммунальных организаций города Минска, так и Госавтоинспекции столицы.