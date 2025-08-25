Прямой эфир

Число ДТП в Минске снизилось с начала 2025 года – статистика

25 августа 2025 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К положительной статистике: с начала года в Минске снизилось количество ДТП, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также по сравнению с аналогичным периодом 2024 года наблюдается и уменьшение числа пострадавших в них граждан.

Число ДТП в Минске снизилось с начала 2025 года – статистика -2

Не теряет актуальности и проблема детского дорожно-транспортного травматизма. Особенно в преддверии начала учебного года. Так, за семь месяцев в столице количество таких происшествий сократилось с 39 до 33.

Число ДТП в Минске снизилось с начала 2025 года – статистика -4

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
За семь месяцев 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, наблюдается тенденция к снижению количества ДТП и раненых в ДТП детей. По дорожной безопасности непосредственно вблизи учреждений образования было запланировано более 100 мероприятий. Все мероприятия находились на контроле как коммунальных организаций города Минска, так и Госавтоинспекции столицы.

Число ДТП в Минске снизилось с начала 2025 года – статистика -6

С целью повышения безопасности дорожного движения в столице регулярно проводятся профилактические мероприятия и рейды.

# Денис Ливанович # ДТП # ГАИ

Другие новости рубрики

Все новости
Какие имена стали самыми популярными среди новорождённых минчан с начала 2025-го? Рассказываем
25 августа 2025 17:47

Какие имена стали самыми популярными среди новорождённых минчан с начала 2025-го? Рассказываем

Салют, полумарафон, исторический фест – что ещё готовят в Минске ко Дню города в 2025-м?
25 августа 2025 17:42

Салют, полумарафон, исторический фест – что ещё готовят в Минске ко Дню города в 2025-м?

Просторные блоки, современная техника и зона отдыха – какие условия созданы для студентов в общежитиях Минска
25 августа 2025 17:37

Просторные блоки, современная техника и зона отдыха – какие условия созданы для студентов в общежитиях Минска