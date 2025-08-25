Какие имена стали самыми популярными среди новорождённых минчан с начала 2025-го? Рассказываем

За первое полугодие 2025-го в столице на свет появилось более 6 000 малышей. Самое распространенное имя среди новорожденных девочек – Мария, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

А среди мальчиков большой популярностью пользуются имена Михаил, Тимофей и Роман. Ева и София также не теряют актуальности, они расположились на втором и третьих местах. Называли юных минчан и необычными именами, среди них Марк-Антуан, Спартак, Нинель, Корнелия и Любава.

Наталья Калинина, начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома:

Уже редкими именами являются на сегодня Наталья, Ольга, Светлана, Ирина. Это уже редкие имена у девочек. У мальчиков – Владимир, Валерий, Руслан. Даже Сергей сегодня – это редкое имя.