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Какие имена стали самыми популярными среди новорождённых минчан с начала 2025-го? Рассказываем

25 августа 2025 17:47
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За первое полугодие 2025-го в столице на свет появилось более 6 000 малышей. Самое распространенное имя среди новорожденных девочек – Мария, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Какие имена стали самыми популярными среди новорождённых минчан с начала 2025-го? Рассказываем-2

А среди мальчиков большой популярностью пользуются имена Михаил, Тимофей и Роман. Ева и София также не теряют актуальности, они расположились на втором и третьих местах. Называли юных минчан и необычными именами, среди них Марк-Антуан, Спартак, Нинель, Корнелия и Любава.

Какие имена стали самыми популярными среди новорождённых минчан с начала 2025-го? Рассказываем-4

Наталья Калинина, начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома:
Уже редкими именами являются на сегодня Наталья, Ольга, Светлана, Ирина. Это уже редкие имена у девочек. У мальчиков – Владимир, Валерий, Руслан. Даже Сергей сегодня – это редкое имя.

Какие имена стали самыми популярными среди новорождённых минчан с начала 2025-го? Рассказываем-6

Жители столицы активно вступают в брак: только с начала года в Минске зарегистрировано свыше 8 000 новых союзов. Некоторые выбирают в качестве спутника жизни иностранных граждан. Как правило, это женихи и невесты из России, Таджикистана и Туркменистана. 

# Дети # Статистика

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