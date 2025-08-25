Во Дворце Независимости снова «губернаторский понедельник». Александр Лукашенко провел переговоры с губернатором Вологодской области. Беларусь готова предложить Вологде широкий спектр товаров и услуг: от продовольствия и строительства до техники и сервиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельная тема – туризм. Отрасль является индикатором благосостояния общества и может стать еще одним патриотическим инструментом. Губернатор во время общения с президентским пулом выступил личным гидом по сакральным локациям Русского Севера. В Великом Устюге может появиться прокси-резиденция белорусского Деда Мороза.

Георгий Филимонов, губернатор Вологодской области России: Вологодская область входит в топ-3 регионов России по количеству посещений туристами на зимних новогодних каникулах. Москва, Петербург и Великий Устюг. Сегодня я предложил Александру Григорьевичу на рассмотрение идею возведения терема для белорусского Деда Мороза у нас в Великом Устюге, на вотчине российского Деда Мороза. Чтобы эти два брата, которые будут символизировать наше духовное, культурное, историческое родство, находились рядом и чтобы это был филиал вашей беловежской резиденции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не сносим памятники, мы их строим. И такие монументы гигантские, как Брестская крепость, Хатынь, Ола и многие-многие мемориалы, вы всегда можете приехать, посетить. И не только эти. Ознакомиться ваши люди могут и с историей Беларуси, мы готовы вас всегда принять.

И мы вам очень благодарны за то, что вы в Череповце, я знаю, что это была ваша инициатива, открыли выпускникам Лепельского и Череповецкого военных училищ памятник. Это очень важно. Это было мощное училище, которое достойных людей воспитывало. И памятник, который вы открыли, мы знаем об этом, очень ценим. И наши люди, бывая там, туристы приходят к этому памятнику. Нам надо еще раз обратить на это внимание белорусов.

Георгий Филимонов, как и подобает всем российским губернаторам, возложил венок к монументу в самом сердце белорусской столицы. Его прадед обеспечил безопасность участникам Ялтинской конференции.

Георгий Филимонов:

Он возил Черчилля по Крыму. Они ездили вдвоем только, то есть это был диалог один на один, без свиты. Сам дед сидел за рулем, а Черчилль сидел на заднем сиденье.

Там, в Крыму, и решилась судьба постколониального мира. А сейчас мир на пороге таких же договоренностей. Снова активный участник этого цивилизационного процесса – Союзное государство.

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